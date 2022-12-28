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輝瑞新冠藥Paxlovid在中國1盒難求 黃牛最高炒至5萬元

中國新聞組／北京28日電
輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（歐新社）
輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（歐新社）

近日，輝瑞新冠特效藥Paxlovid（奈瑪特韋/利托那韋片）在中國一盒難求，價格被「黃牛」最高炒到5萬。澎湃新聞報導，輝瑞方表示，公司沒有停止供應，也沒斷貨情況。醫院和網絡平台庫存緊張，或是由於最近確診病人數較多，藥物消耗量較大，此外醫院會根據國家指定藥物採購計畫，也會對庫存產生影響。

紅星新聞報導，有黃牛27日表示，中國版的Paxlovid因貨源稀缺，就其所知的北京地區黃牛圈，價格最高已炒到5萬元人民幣(約7183美元)。而其此前囤下的Paxlovid貨源目前已售罄，並且無法保證能再次購進Paxlovid。

除了黃牛，還有人通過構建網站低價批發Paxlovid，真假難辨。一家名為「致泰藥業有限公司」的藥企近日在社交網站僱傭大量銷售人員推銷Paxlovid，十盒以上的批發單價遠低於市場價格，為1500元。該公司的一名銷售人員表示，每賣出一盒Paxlovid，銷售人員將會獲得120元的提成，而買方只需花費6000元購買3盒Paxlovid即可成為銷售，參與公司提成。

「最後幾盒，剛剛已經賣了。」一名黃牛27日表示，已經無處「進貨」，剛剛賣出的Paxlovid是之前市場需求還不夠大時所囤積。

Paxlovid多方無貨，黃牛也難「進貨」的現象已瀰漫至整個黃牛圈。一名黃說：「現在到處都沒有了。我敢跟你說，我們這個圈子已經基本上沒有了。」

上述黃牛所指無貨的藥物，即附條件批准進口註冊的中國版Paxlovid，在該黃牛處售價超1萬元，遠超醫院正規渠道3000元以內的價格。他說：「貨價那麼高，其實我們也沒賺那麼多錢。而且主要是現在拿不到（Paxlovid），真的拿不到。」

被質疑其價格遠高於醫院售價時，該黃牛稱：「怎麼可能買得到3000多元的藥，現在北京炒到5萬元都買不到。」

除了中國版Paxlovid，目前還有所謂的印度仿製藥和輝瑞授權的印度版兩款Paxlovid，分別被稱為綠盒和藍盒。

據報導，有黃牛27日分別報價2480元/盒和3800元/盒，並稱兩個版本與中國版的Paxlovid效果相同，「沒有必要花冤枉錢，（買了的人）綠盒和藍盒的反饋效果很好。」

該黃牛稱，只是因為中國版的Paxlovid價格被炒到太高，所以很多人認為效果更好。上述黃牛還說，如果需要服用綠盒或藍盒，只需要購買兩盒就行，「一盒是5天的量，5天治療加5天鞏固」。

此外，對於近期被炒上熱搜的印度新冠仿製藥，據中新網報導，有專業醫生提醒，真假難辨，保持警惕。不要通過非正規渠道購買藥品。

印度 輝瑞 北京

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