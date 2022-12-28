赴香港打復必泰二價疫苗 平台可預約、網現攻略

復必泰二價疫苗預約登記入口。(網頁截圖)

中國入出境鬆綁在即，想出遊的民眾紛採自保措施，打疫苗 是其中一招。復星醫藥旗下的復星健康宣布，線上平台開通赴港復必泰二價疫苗的接種意向登記，用戶可登錄平台或微信 小程序，預約成功後可在恢復通關後，前往香港 自費接種復必泰二價疫苗。與此同時，微信和小紅書上出現不同赴港免費接種疫苗的攻略，也引發關注。

綜合每經AI、自由亞洲電台報導，復必泰二價疫苗開放予中國境用滿18歲及已接種兩劑新冠滅活疫苗人士。復星健康亦建議，若曾感染新冠病毒，可以在感染後三至六個月內接種復必泰二價疫苗。

香港政府則表示會全力以赴，將於1月中旬實行中港兩地通關。港府積極安排通關的同時，在小紅書和微信等中國網民最常用的社交平台，也出現「去香港免費打疫苗」、「赴港接種復必泰疫苗攻略」等文章，詳細介紹復必泰疫苗的接種要求、確診患者接種的限制，列出港府接種疫苗的網站連結，提醒非港人在入境後只要到郵局預約，可以免費打復必泰原始株（一價）疫苗等資料。

在香港醫院工作超過20年的醫生張女士表示，在疫情前，為中國旅客接種不同疫苗，是香港私家醫院的主要收入來源之一，因為不少比較富裕的中國人都認為，香港的醫療服務可靠，供選擇的疫苗種類比中國多，相信中港通關後，中國旅客也會希望到香港打疫苗。