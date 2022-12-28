中國開放國門恐大範圍傳播病毒? 外媒憂毒株大雜燴

中國宣布明年初停止嚴格入境隔離措施，並恢復民眾出境旅遊。圖為北京大興國際機場。（Getty Images）

中國宣布明年初停止嚴格入境隔離措施，並有序恢復民眾出境旅遊。在微博上，網民歡呼出入境封鎖終於結束，出境遊、機票搜索度暴增。但外媒引述網民憂心「毒株大雜燴要來了」，指中國突然開放國門，大範圍的病毒傳播可能會引發病毒變種，反而加速疫情擴散。

美國之音報導，國家衛健委26日發布消息，取消針對入境人員的全員核酸檢測 和集中隔離，前往中國的人士只需在出發前48小時進行核酸檢測，結果陰性者便可以入境，無需向中國駐外使領館申請健康碼。

文件還要求各地進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士赴中安排，提供相應簽證便利，並有序恢復中國公民出境旅遊。

這一宣布在中國網上引起了不少正面的反應，攜程網數據顯示，自新政策後，澳門 、香港、日本、泰國、南韓、美國等地的搜索熱度迅速上升，春節出境跟團遊的相關搜索也漲了六倍。

但是，在官方宣傳了三年清零及病毒危害性後，不少支持管控的網民對突然的「放開」感到不適和反感。他們擔心，開放後國外的病毒將進入中國，但也有人反酸此舉是幫助中國人「投毒」，把病毒帶到全世界，以報復西方國家，「國外病毒株算什麽，國內也有養點大得，不給全世界享受一下怎麽行」，這則留言獲得上千按讚。

美聯社引述約翰·霍普金斯大學傳染病專家斯圖爾特·坎貝爾·雷（Stuart Campbell Ray）說：「中國人口很多，而且免疫力有限。這種環境似乎我們可能會看到新變種爆發。」

美國西北大學預防醫學系教授張暉則告訴BBC，病毒在大面積蔓延、大量複製時可能會出現新的變異株。但他認為，預計這個風險還沒有大到決策部門改變入境政策的地步。

而中國對外國開放邊境 也是同理，「雙向的風險都不可能是零，但風險是比較低的」。張暉表示，「目前歐美非常擔心中國會出現新的更強的毒株再次橫掃世界，雖然我理解他們這種顧慮背後的科學道理，但是因為其概率很低，不應該影響中國居民入境世界各國。」