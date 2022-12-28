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「楊過」網民憂原始毒株、大白肺 專家這樣說

中國新聞組／北京28日電
中國醫護人員在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至出現極端的「白肺」症狀。（取材自微博）
中國醫護人員在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至出現極端的「白肺」症狀。（取材自微博）

26日網傳一張截圖顯示，一名護士在發熱一周後胸片已接近白肺，「原始毒株」、「大白肺」消息令「楊過」民眾憂慮。病毒學專家常榮山指出，白肺是肺部感染導致肺泡間損傷後的影像學特徵，不是感染Omicron的病徵。衛健委也稱白肺與武漢當時的原始毒株和疫苗接種沒有關係。

央視新聞報導，針對民眾「大白肺」的恐慌，國家衛健委醫政司司長焦雅輝27日回應表示，現在出現所謂的白肺與武漢當時的原始毒株和疫苗接種沒有關係，並且當前的流行優勢毒株仍然是Omicron毒株。

焦雅輝介紹，白肺是肺部影像學表現的一個口語化的描述。這個白色區域反映出來的是滲出物的影像學的表現，並不是肺臟的組織和實體變成了白色。隨著這些滲出液的吸收、炎症的消退，白肺的表現也會逐漸消退。

出現白肺之後，患者就會出現低氧血症或者是呼吸窘迫，這一類的患者在臨床上，尤其在現在的這波疫情當中，主要是高齡的合併嚴重基礎疾病的患者出現，但是這樣的患者它的占比還是非常低的。

在治療上來講，不僅僅是新冠的病毒，多個病原體都可以引發肺部的炎症，像呼吸道合胞病毒、流感病毒，包括一些細菌，像大葉肺炎這些細菌，這些病原體都可以引發肺部的炎症，嚴重的時候都可以出現白肺影像學的表現。

每日經濟新聞報導，網上傳聞武漢時期的原始毒株再現，病毒學專家常榮山明確表示，從國內毒株測序結果和流行株的叠代譜系來看，目前國內絕不可能出現原始毒株，Delta可能性也非常非常小。被公眾高度關注的白肺，其罪魁禍首可能並非完全來自新冠病毒。

常榮山表示，從微生物生態學角度看，免疫力正常的人不太可能同時感染細菌和病毒，或者同時感染兩種病毒。一個直觀的例子是，感染新冠病毒的患者，鮮少同時感染流感病毒。

值得注意的是，此次網傳截圖中「中青年白肺」出現的場景是在醫院，如果情況屬實，這是典型的院內感染。

武漢 疫苗 流感

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