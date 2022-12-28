衛健委：乙類乙管打的是有準備之仗 絕不是被動的放開

民眾期待早日解封獲回應，衛健委26日深夜已宣布鬆綁方案。（取材自微博）

國務院 聯防聯控機制26日發布「新冠病毒肺炎」將更名為「新冠病毒感染」，明年1月8日起將新冠病毒感染由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。新冠降級引發外界關注，國家衛健委說明，疫情 防控面臨新形勢新任務，「我們打的是有準備之仗，而絕不是被動的放開」。

環時社評指出，中國的防控幾乎沒有「試錯」的餘地，它務必要穩中求進。從這次國內外的輿論反應看，雖然有各種各樣的聲音，但對調整的歡迎和期待明顯占據主流。社評肯定的說，「乙類乙管」是新考卷，中國有能力答好它。

中國目前法定傳染病共40種，乙類傳染病包括新冠、非典、愛滋病、病毒性肝炎等，要求採取嚴格的管控措施。乙類甲管在隔離、區域管理、交通衛生管理上均較嚴格，若傳染病發生暴發流行時，可採取限制聚集性活動、停工、停業、停課、封鎖疫區等緊急措施。

央視報導，國家衛生健康委副主任李斌27日表示，當前疫情防控工作的重點是保健康、防重症。依法將新冠病毒感染從乙類甲管調整為乙類乙管，是疫情防控策略的重大調整，主動作為、因時因勢優化完善防控政策，將有助於更好地適應病毒變異和疫情形勢的變化，有助於把防控資源更加集中到保護患有基礎病的老人、孕產婦和兒童等重點人群上來。

新冠疫情領導小組專家組組長梁萬年直言，這種調整是一種依法科學有序的動態調整，不是完全放開不管，調整目的是更精準更科學地防控疫情，更有效地利用相關的資源平衡疫情防控和社會經濟的發展。

為進一步指導各地各部門平穩有序實施新型冠狀病毒感染「乙類乙管」，國務院聯防聯控機制27日印發五份文件，涉及疫情監測、檢測 、重點人群機構場所防控、個人防護以及培訓五個方面。

在病毒變異監測方面，各地對部分陸路、航空和海港口岸城市入境人員、哨點醫院就診患者、重點場所和重點人群中核酸檢測陽性標本，實時掌握病毒株變異趨勢。

在重點機構防控方面，針對老人院、社會福利機構等，疫情流行期間，可在加強進出人員健康監測基礎上有序開放管理。對於學校、學前教育機構，要開展症狀監測，執行「日報告」、「零報告」制度，及時採取留觀等相應措施。

疾控中心傳防處主任醫師殷文武指出，當前國內疫情正處於快速上升的階段，由於防控措施、人口密度、生活習慣以及地理氣候等差異，使各地的疫情高峰到達時間會有所差別。未來一段時間內，各地將陸續迎來疫情高峰。

國家衞健委還強調，新階段疫情工作重點是農村疫情的防控。