一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

「遵守了三年的規定，被靜默了一次又一次，換來了爛尾一樣的結局⋯」中國國家衛健委12月26日宣布，將從2023年1月8日起，把COVID-19疫情 從「乙類甲管」降級為「乙類乙管」，對疫情傳染源和密切接觸者不再進行嚴格的隔離管理，中國延續三年的「堅持動態清零」政策正式宣告終結。同時衛健委在通告中，也將原本所使用的「新冠肺炎」一詞改稱為「新冠感染」。然而中國12月初公布防疫「新十條」、放寬疫情限制後，隨即出現的卻是疫情兇猛爆發、民眾瘋搶藥物和醫院大排長龍等亂象；醫療量能崩潰問題未解，中國政府卻持續「放開」，從先前極端封控又躺平成極端的解封——不僅令中國民眾錯亂，疫情再延燒擴大的風險，也令國際社會憂慮。

在26日的通告中，中國國家衛健委表示因防控工作進入新階段、全球流行的Omicron變異株致病力下降，當局將把防疫重點從防控轉向醫治，因而將歸類為乙類傳染病的疫情，其應對模式從「乙類甲管」改為「乙類乙管」，形同把管制全面降級，具體措施包括提高老年人的疫苗 接種率、完善藥品和檢測 試劑準備、加大醫療資源投入、不再開展全民核酸篩查而是改為「願檢盡檢」，以及無症狀與輕症確診者改採居家隔離、不再送集中隔離。

上海郊區一名老婦人正在接受疫苗接種。(路透)

對之後的疫情發展，中國國務院同樣在12月26日表示將「動態追蹤國內外病毒變異情況」，動態掌握疫情流行強度、趨勢、醫療能源負荷、社會運行情況等，視情況採取適當限制具及活動和人員措施，來抑制疫情高峰。言下之意，中國官方並未就此永久「放開」，不過當前對於疫情的處置和應對，已然從「動態清零」180度轉向。

此前，中國國務院在12日公布「新十條」、開始大範圍放寬防控時，未提及國境解封，而國家衛健委26日的通告中亦表明2023年1月8日起將取消入境後的全員核酸檢測和集中隔離、取消國際航班數量管制、原本對赴中國人員的嚴格入境限制管控，也改為在行前48小時PCR檢測陰性即可，此外也提到「有序恢復中國公民出境旅遊」、「逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境」等。

雖然在通告中並未詳細說明何時恢復中國民眾出國旅遊，但中國國內的各大旅遊平台，國際機票搜尋量隨之暴增，例如「同程」旅行平台在衛健委26日晚間發布通告後，國際機票搜尋量即暴增8.5倍、簽證搜尋量更瞬間增加10倍；「去哪兒」旅遊平台上的國際機票搜尋量也在15分鐘內成長7倍，排名前三的海外旅遊國家日本、南韓、泰國的搜尋量，則在「攜程」旅行平台上大漲10倍。

上海一處醫院外，發熱門診大排長龍。(路透)

然而，在中國的疫情政策大舉開放的此時，中國國內的疫情狀況卻愈加嚴重、不容樂觀——在北京、在天津、在中國各地，醫院人滿為患的影片與畫面不斷透過國際媒體與網路流傳，各地藥局內，中國民眾瘋狂搶藥、藥價哄抬，止咳退燒、消炎止痛類的藥物、甚至含維他命C的檸檬和黃桃罐頭都是搶購商品，連鄰近中國的香港、澳門，普拿疼（Panadol）等藥物都被一搶而空。

在中國微博上，無數網友表示自己或是身邊諸多親友成為確診陽性的「小陽人」，然而中國官方公布的疫情數字卻和民眾的感受相去甚遠——此前官方已表示不公布無症狀感染者人數，而國家衛健委在23日公布的全國新增本土確診數是4,103例；而在衛健委26日發布「乙類乙管」的疫情降級通告後，中國疾控中心應急中心更表示未來將把公布疫情狀況的頻率改為每月一次。

且中國通報的疫情死亡人數也非常少——自2022年12月以來，死亡病例僅9例，然而《BBC》指出，中國官方僅將「直接死於COVID-19病毒引起的呼吸道疾病」者算入死亡病例，因確診而引發其他併發症的死亡病例均不計入。此計算方式不符合WHO所發布的指南，故死亡數遠低於其他國家。

中國各地藥局內，止咳退燒、消炎止痛類的藥物被搶購一空。 (Getty Images)

中國實際的疫情狀況比過去更加不透明，然而近期中國網路上流傳一份標注為「12月21日國家衛健委會議紀要」的文件；根據這份紀要文件，國家疾控局副局長孫陽在內部會議通報的疫情數字為：12月1日至20日，全中國累計感染2.48億人，全國感染率17.56%；僅僅在12月20日當天，中國的新增感染人數就多達約3,700萬例，當中北京、四川等疫情嚴重的區域，當地感染率還超過50%。紀要文件的流出，獲得多家外媒引述報導，而《彭博社》、《金融時報》等國際媒體表示，已從與會人士處確認了紀要文件的真實性。

疫情蔓延氾濫、擠壓耗損醫療量能的情況如此，中國當局卻仍表示因Omicron變異株致病力低，更加大舉「放開」疫情管控，對照僅在不到1個月前，官方仍動輒施以大規模封城封區、頻密強制核酸檢測、以健康碼限制民眾通行來往各地等嚴厲政策，在兩種極端之間的跳躍已帶來難以控制緩和的混亂；而國家衛健委疫情小組專家組組長梁萬年接受官媒《央視》訪問，在說明降級「乙類乙管」政策時，以一句「調整為乙類乙管，不是放任不管」回應民眾疑慮，這句話也引起微博熱議討論。

有中國網民以「欲蓋彌彰」來形容政府的放寬政策和說法，批評：「現在官方發的東西需要反著聽，專家說的話也得反著聽。」也有人對於未來極為悲觀，認為：

「如今咱們連統計都不統計了，丟失了數據，還想應對病毒，這是不可能的。有錢的城市還能做到分級診療，有權的城市可以全國調配資源，三線以下城市全面潰敗。」

更有中國網民對為期三年、民眾經歷的兩種極端困境感到憤怒，在微博寫下：

「能別把人民對自由的嚮往的（跟）不作為的xx混為一談嗎？遵守了三年的規定，被靜默了一次又一次，換來了爛尾一樣的結局，你說太熱給你放0度冰水裡，你說太冷給你放100度沸水裡，難道極端的解決方式就要被接受嗎？」

(歐新社)

回望2019年的12月26日，正是COVID-19疫情在中國武漢首次確認感染的日子，在屆滿3年的2022年12月26日，中國國家衛健委在極端的三年防控限制之後，宣布了「全面放開」，但醫療資源幾近崩潰的情況，卻顯示出在三年的時間內，中國政府似乎未有過對全球疫情緩和後的後續計畫、未有適當的漸次開放規畫，也未擴增足夠的醫療資源和疫苗普及。

即使國家衛健委表示中國3歲以上人群的疫苗覆蓋率在92%以上、全程接種率超過90%，但《BBC》報導，中國只有不足5成的80歲以上人口接種了三劑疫苗；在4月時，80歲以上的高風險年齡層，其疫苗接種率甚至不到 20%，此外中國境內仍只能接種科興、國藥等國產疫苗，此類使用「滅活病毒」技術的疫苗已被國際研究指出，保護力遠不及西方的mRNA疫苗。

因此，在微博上，就有中國網民如此形容而今的中國疫情「全面放開」政策：

「我以為的放開：不再封控，儲備發放老人用藥，前兩個月公共場合七天核酸，上班要求抗原，陽性必須居家七天，引進復必泰（BNT）重新普及第三四針疫苗形成有效抗體，之後逐步寬鬆。實際的放開：躺平。」

而對國際媒體來說，關注的焦點除中國的疫情現狀和政策轉向之外，還包括：中國如今疫情盛行，加上即將開放國境，會否導致新的病毒變異株產生，以及在全世界廣泛傳播？《德國之聲》報導，目前科學家雖尚無定論，但對此深深憂慮，約翰霍普金斯大學傳染病專家坎貝爾-雷（Dr. Stuart Campbell Ray）便表示：「中國有龐大的人口，且免疫力有限...這似乎是我們可能看到，爆發新變種病毒的環境。」

世界上其他的國家在過去一年，疫情影響逐漸趨緩、盛行的Omicron變異株造成的病症以輕症居多，但相似的情況未見得可以在中國發生，坎貝爾-雷對此提醒：「其他地方經歷的溫和現象，來自疫苗接種或是感染而累積的免疫力，不是因為病毒的危害程度發生變化。」

因此，中國疫苗的效力存疑問題、加上官方長期宣布的低感染率，代表大部分中國民眾很可能對COVID-19病毒免疫力低落，因此如今中國境內的大規模感染，仍有相當的危險性，此外俄亥俄州立大學的病毒專家劉善慮（Dr. Shan-Lu Liu）也表示，目前中國已經檢測到許多Omicron亞型變異株，包括具免疫逃脫能力的BF.7，《德國之聲》指出，此亞型變異株被認為是中國目前感染病例激增的原因之一。