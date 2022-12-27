8省市相繼開會：全力降重症率、病亡率

中國官方發布有關明年元旦春節工作通知，要求企業讓員工錯峰休假，學校錯峰開學，圖為今年中國春運的畫面。（歐新社）

中國感染新冠人數快速增加，北京 、上海、天津、廣東、安徽、遼寧、陜西、新疆等地近日相繼召開疫情 防控會議，研判當前和下一步的疫情形勢。八省市黨政「一把手」對重點工作再作部署，降低重症率、病亡率，是各地的目標。此外，中國發布通知，要求元旦、春節期間，錯峰休假與開學。

根據上述各地黨媒報導，部分省份披露當地目前的疫情形勢。其中，新疆、廣東、遼寧總體平穩；北京正遭遇疫情衝擊，近段時間感染人數較多，有基礎病的患者也將增多，醫療機構救治壓力也持續加大；其他地方均指出，當前疫情形勢覆雜、嚴峻，保健康、防重症任務艱巨。

新京報報導，「老幼病殘孕」是疫情中的脆弱群體，農村是疫情中的薄弱地區，做好重點人群、重點地區的保障，是八省市疫情防控的重中之重。

八省市同時強調，要推進老年人疫苗接種工作。國務院 聯防聯控機制曾多次明確提出，接種新冠病毒疫苗，對降低老年人感染後發展為重癥的風險具有確切作用。

如何兜住醫療救治和生命保障底線，降低重症率、病亡率？八省市 強調，要加強醫療救治力量。

在醫院救治方面，八省市都明確要求，加快擴充重症資源。

此外，在連續三年倡導「就地過年」後，中國官方發布有關明年元旦春節工作的通知，指出企業要讓員工錯峰休假，學校要錯峰開學，春運的原則之一是「降低疫情傳播風險」，並要求做好重症應對準備。

新華社報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於做好2023年元旦春節期間有關工作的通知」。

這份通知第一點就是「確保疫情防控措施調整轉段平穩有序」，表示強化屬地責任，要做好重點機構、重點單位、重點人群COVID-19疫情防控工作，最大限度減少疫情對民眾生產生活的影響。

還要切實保障重症救治和正常醫療秩序，做好藥物、檢測試劑的生產供應儲備和配送工作。

在保障民眾出行方面，要按照滿足群眾出行需求、降低疫情傳播風險、提供安全便捷服務的原則，組織做好春運工作。指導企事業單位結合工作需要和職工意願錯峰休假，指導學校錯峰放假開學，實現錯峰出行，減少旅客出行擁擠和聚集。

其他還有有關保障假期期間糧食供應、公共安全等方面的指示。