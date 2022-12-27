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趙立堅3周未公開露面 妻發文謝鄰居送藥

記者賴錦宏／綜合報導
中國外交部發言人趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）
中國外交部發言人趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

被稱為中國外交「戰狼」之一的中國外交部發言人趙立堅自12月2日起便未在記者會上公開露面，他的妻子在微博曾發文稱買不到藥品，並感謝鄰居分享退燒藥，疑似已感染新冠病毒。

根據中國外交部官網消息，趙立堅最後一次主持外交部例行新聞會是在12月2日，此後便未在公開場合露面，不過他的個人微博依然活躍。

趙立堅的妻子19日曾通過微博帳號「大聰和臭丫頭」發文說，「你要發燒幾天才會好？已經一周多了，買不到消炎藥，感冒藥，退燒藥，好無助。這些藥都去了哪裡？」

網友推測，文中的「你」指的就是趙立堅，並有人質疑趙立堅作為官員，怎麼可能沒有藥。目前，該微博已被刪除。

趙立堅的妻子20日再次發微博，感謝鄰居分享了四粒退燒藥「解決了我們的困難」，並呼籲大家把退燒藥，感冒藥物拿出來分享給身邊急需的人，「一起克服眼前的困難」。她還寫道，這些藥物只是短期短缺，很快就會補充到位。

另一方面，黑龍江大興安嶺檢察分院官方微信公號24日發布短片，配文稱「趙立堅高燒39度(攝氏)依然堅持工作，從容應對，霸氣輸出」，影音畫面為趙立堅多次主持外交部新聞會的影像剪輯，其中包括他喝水的畫面。

該影音獲得了逾10萬的點讚和轉發，以及6萬多條評論，其中不乏為趙立堅帶病上崗行為「點讚」，稱讚他為「優秀的中國外交官」的評論。

不過，該影音被轉發到微博後，熱門評論則批評不應宣傳、倡導帶病工作的價值觀。也有網友質疑，趙立堅已經20多天未曾主持記者會，「高燒仍堅持工作」的消息不實或為舊聞。

外交部發言人趙立堅的妻子19日曾通過微博帳號「大聰和臭丫頭」發文說，「你要發燒幾...
外交部發言人趙立堅的妻子19日曾通過微博帳號「大聰和臭丫頭」發文說，「你要發燒幾天才會好？」（取材自微博）

趙立堅 微博 微信

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