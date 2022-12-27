疫情井噴 滬仁濟醫院急診翻5倍 醫生染疫逾8成

醫院發熱門診、急診處擠滿病患，多為高齡者。(Getty Images)

中國新冠感染井噴，醫護瀕臨崩潰臨界點，醫院門診、病房猶如戰場。上海仁濟醫院東院發熱門診量一天接診867人次，急診科則高達1351人次，是平時五倍左右。30多年急診室經歷的北京 外籍醫師說，病患不斷送來，從沒見過如此緊繃情況。西安一名護理師則透露，急診室所有醫護全染疫了。

京報網報導，12月21日起，上海市衛健委宣布進入醫院不再需提供核酸陰性證明。這意味著，急診將承接發熱門診的部分壓力，成為給發熱門診「洩洪」的出口。

事實上，文件正式落地之前，為了保證及時搶救危重症患者，仁濟東院對核酸檢測 的要求已經進行了人性化的調整。「不管陰性陽性，只要是有病人的生命受到威脅，救人是第一位的。」

疫情 波峰來臨，與疫情數度交手的仁濟東院急診科再次迎來挑戰。與以往不同的是，這一次，另一重壓力來自醫護因感染造成的大規模減員。

整個急救中心從走廊到大廳，只要能擺下急診觀察床的地方，幾乎都被物盡其用，擺滿病床。而急診科31位醫生，只剩四人尚未感染，即感染比率超過八成；護士的感染比率超過六成。

據澎湃新聞報導，當前上海正在迎來第一波感染高峰，上海市衛健委統計數據顯示，12月23日，全市120電話呼入5萬1852個，較前一日上升4.7%，全市120出車5101車次，較前一日上升2.2%，近一周環比上升33.5%。

上海市醫療急救中心南區分中心120駕駛員阮盛說，他們每天帶乾糧和水上崗，「從今天早上7點半出車，到下午2點，我們已經出了14車了，基本間隔3-5秒，下一車的出車指令就來了」。

路透報導，北京外籍醫師柏恩斯坦在北京東區私立北京和睦家醫院班，他30多年急診室經歷，從沒見過如此緊繃情況：他工作的醫院每天送來的病患不斷增加，加護病房滿了，急診室、發燒門診和其他病房也一樣幾乎全都是年長者，許多人病況嚴重且有肺炎症狀。

過去一個月，柏恩斯坦從沒治療過新冠病患到每天處理數十個。「坦白說，最大的挑戰是我們根本沒準備好應付這種情況。」

中國西部城市西安的一名22歲王姓護理師透露，她的科一共51名護理師中的45人，以及急診室的所有醫護人員，全都在最近幾周染疫。「我的好多同事都確診，幾乎所有醫生都倒下。」

她與其他醫院的護理師都說，即使他們確診或輕微發燒，仍被要求得上班。