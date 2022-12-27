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北京「陽過」了 報復性消費湧現

記者陳政錄
隨著北京「陽過」的人越來越多，上街的人也多了。圖為北京宵夜街簋街上的小龍蝦名店，最近出現了排隊人潮。(記者陳政錄／攝影)
隨著北京「陽過」的人越來越多，上街的人也多了。圖為北京宵夜街簋街上的小龍蝦名店，最近出現了排隊人潮。(記者陳政錄／攝影)

北京作為中國調整疫情防控後，最早迎來「感染高峰」的一批城市，在12月尾聲，自上周起已陸續有「陽過」轉「陽康」的民眾重新出門，城市彷彿恢復煙火氣（人氣），但面對專家示警，要提前預防「重症高峰」下，未來如何保護好老人、基礎疾病患者、小孩，將成為北京和中國各地的重要課題。

據攜程平台數據顯示，近一周北京景區門票預訂量較上周增加177%，其中，12月24、25日，北京景區門票預訂量比上周末成長超過兩倍，北京環球度假區、動物園、故宮等迎來久違的大批遊客。北京地鐵也宣布，26日起運力恢復到正常水準。

從三里屯、朝陽大悅城、西單、簋街等北京主要商圈來看，聖誕周末均可看出「煙火氣」回溫，前幾周甚至門可羅雀的名店胡大飯館，恢復了排隊人潮；三里屯太古里商圈許多情侶手牽著手，準備度過平安夜。各地還有一個共同點，就是「咳嗽聲」此起彼落，這是染疫後常見的後遺症。

1名在北京朝陽區經營餐廳的業者說，12月21日起北京餐飲內用不再查驗核酸，內用的客流量就明顯增加，至少兩、三倍起跳，很多人基本也都「陽過」了，出門不再謹慎，反而開始報復性消費。也有北京市民感嘆，過去一年到處查核酸，彷彿是過往雲煙。

但攜程平台數據也顯示，北京率先出門的遊客以90後為主，占比近五成。另一方面，北京大學第一醫院專家王廣發也示警，隨著感染高峰來臨，北京將於未來一、兩周內迎來重症高峰。

一名住在朝陽區的上班族透露，他所住的社區，已知就有兩、三名老先生、老太太這幾天過世，很多中小學在11月就改線上，若年後復課時疫情高峰還沒過，小孩也很容易暴露在風險中。

北京市政府日前在疫情記者會坦言，隨感染人數增加，醫療機構救治壓力持續加大。「陽康」人群的狂歡能否延續，以及後續老年人、基礎疾病患者、小孩的保護能否加強，將是不小挑戰。

北京 疫情 地鐵

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