中國疫情爆炸醫療緊繃 外籍急診室資深醫師未曾見

圖為15日北京一家醫院發熱門診排隊人潮。（路透）

北京 外籍醫師柏恩斯坦（Howard Bernstein）表示，他30多年急診室經歷，從沒見過如此緊繃情況：他工作的醫院每天送來的病患不斷增加，幾乎全都是年長者，許多感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病況嚴重且有肺炎症狀。

路透社報導，柏恩斯坦描述的情況，反映中國各地醫療人員見證的情形：在北京本月稍早突然讓原本嚴格的COVID-19防疫政策180度大轉彎後，全國爆發大規模確診潮，令醫療人員疲於奔命。

這是COVID-19疫情 3年前最早從武漢爆發以來，中國出現的最大一波感染潮。首都北京的公立醫院與火葬場本月也因需求過大而難以招架。

柏恩斯坦在北京東區私立北京和睦家醫院結束「壓力龐大」的一輪值班後，告訴路透：「我們醫院從上到下完全負荷過重。」「加護病房滿了」，急診室、發燒門診和其他病房也一樣。

柏恩斯坦表示：「許多人獲醫院收治，但病情沒在1、2天內好轉，所以病人沒有流動。然而人不斷被送來急診室，卻沒辦法移到上面的病房，因此他們被困在急診室好幾天。」

過去一個月，柏恩斯坦從沒治療過COVID-19病患到每天處理數10個。「坦白說，最大的挑戰是我們根本沒準備好應付這種情況。」

北京私立萊佛士醫院（Raffles Hospital）48歲外籍醫療主任朱塔爾-布侯（Sonia Jutard-Bourreau）也指出，他們面臨的病患人數是平常的5到6倍，病人平均年齡更在短短一週大增約40歲，達到70歲以上，且「都是同樣狀況，大多數病患都沒打疫苗 」。

朱塔爾-布侯表示，病患和家屬來到外資的萊佛士醫院，是因為本地醫院已「超載」，且他們想取得美國藥廠輝瑞（Pfizer）生產的COVID-19治療藥物Paxlovid。但她說包括她的醫院在內，許多地方這種藥快告罄。

「他們希望這種藥能當作疫苗替代品，但藥物不能取代疫苗。」朱塔爾-布侯強調，她的團隊對於Paxlovid有嚴格開藥標準。

朱塔爾-布侯和柏恩斯坦一樣，已在中國工作約10年。她擔憂北京這波疫情最壞情況還沒到來。

中國其他地區的醫療人員告訴路透，一些地方的醫療資源緊繃已經到達臨界點，因為染疫的病患和醫護人數都偏高。

中國西部城市西安的一名22歲王姓護理師透露，她的科一共51名護理師中的45人，以及急診室的所有醫護人員，全都在最近幾週染疫。「我的好多同事都確診，幾乎所有醫生都倒下。」

她與其他醫院的護理師都說，即使他們確診或輕微發燒，仍被要求得上班。

受訪的醫師表示，他們最擔心年長患者的情況。專家估計，當中有數以萬計的人可能死亡。