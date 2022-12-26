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北京社區醫院配置輝瑞Paxlovid？中衛健委：未收到通知

記者賴錦宏／即時報導
Paxlovid是由德國輝瑞公司研發，針對新冠重症患者的「特效藥」。（取材自百度百家號）
Paxlovid是由德國輝瑞公司研發，針對新冠重症患者的「特效藥」。（取材自百度百家號）

第一財經報導，25日一則消息顯示，北京計畫在各社區衛生服務中心配置Paxlovid（中國稱：奈瑪特韋/利托那韋片），由社區醫生接受培訓後，供新冠患者服用。中國網友則稱，目前有管道拿到該藥的售價，都超過3000元人民幣/盒。

有疑似北京市衛健委發布的公告稱，將組織全市社區衛生服務機構醫務人員進行抗病毒藥物應用培訓。通知中寫明，「按照全市統一部署，近期將抗病毒藥物Paxlovid（奈瑪特韋/利托那韋片）統一配送至哥哥社區衛生服務中心。」培訓在26日下午2時進行。

新京報25日從業內人士處核實消息稱，社區的確可以引進上述藥品；有社區醫生也表示，其單位也預訂了藥品，具體使用問題還待培訓。

針對這一情況，北京市衛健委12320工作人員稱，「暫時沒有接到到這樣的通知，具體情況不是很清楚。也有可能是信息延遲，也許后續會有。」北京疾控中心、北京政務12345的工作人員皆回應，並未查詢到相關信息。

Paxlovid是由德國輝瑞公司研發，針對新冠重症患者的「特效藥」。此前，中國醫藥健康產業股份有限公司曾發公告稱，已與輝瑞公司簽訂協議，協議期間內負責Paxlovid在中國境內的進口與經銷。中國網購平台隨即開賣Paxlovid，但卻迅速下架。

目前中國市面上的新冠「特效藥」，除了Paxlovid外，還有印度版仿製藥Paxista、Primovir，以及默沙東生產的Lagevrio和河南真實生物生產的阿茲夫定。

北京 輝瑞 河南

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