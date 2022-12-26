搶購、囤藥燒不停 雲南祭實名制 網罵：人都陽過一遍了

中國各地掀起搶購退燒藥的風潮。 （取材自財經雜誌／視覺中國圖）

中國鬆綁防疫 後，染疫人數暴增，民間掀起搶藥、囤藥潮。繼杭州限購退燒藥後，雲南宣布限購退熱類藥品及抗原，且購買需實名登記。多數網友聞訊皆表支持，「早這樣早好了，就不會那麼多人買不到藥了」，但也有人表不解，稱布洛芬限購可以理解，但為何連花清瘟也限購？

財聯社報導，雲南省商務廳24日發公告稱，為有效應對市場抗疫急需藥品緊缺問題，保障人民群眾用藥需求，優化藥品配置，減少急需藥品不必要的囤積，即日起限購退熱類藥品及新冠抗原檢測 試劑。

通告稱，自24日起消費者在藥店購買布洛芬膠囊／顆粒、布洛芬混懸液、連花清瘟及新冠抗原檢測試劑時需使用雲南省新冠患者用藥保障服務應用小程序(微信 小程序)進行實名登記。7天內每人次購買布洛芬(含緩釋片、膠囊、顆粒)不超過1盒、布洛芬混懸液不超過1瓶、連花清瘟膠囊(顆粒)不超過2盒、新冠抗原檢測試劑不超過6劑。

針對雲南祭出實名制購藥，有人力挺，也有人不以為然，「人都陽過一遍了，又來這一齣，該囤的都囤過了，現在全國到處在送藥，這種限購意義何在？不會用智能機的老年人怎麼用小程序購買，不是在人為製造麻煩嗎？」

此外，不只退燒藥一藥難求，在中國，輝瑞新冠特效藥Paxlovid也奇貨可居。微信公眾號「真故研究室」文章指出，很多存在重症化風險的老人對該藥的需求與日俱增，很多兒女出於擔心和孝心，會四處尋藥為老人提前儲備，買者中也不乏一些年輕人自己服用，甚至還有一些送禮型的社交需求。時下，Paxlovid已經一藥難求，在一些管道的價格貴如黃金。

據了解，Paxlovid目前在中國有不同的管道，有不同的流通價格。

在醫院裡通過醫生處方開藥是一盒2980元（人民幣，下同，約426美元），使用醫保後是2300元，在一些代購管道，它被賣到8000多元一盒。而不管是醫院還是代購，想要買到這盒藥，難度都不小。