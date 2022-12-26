衛健委停更疫情信息 中疾控接力發布

中國各地求診病人激增，圖為上海一家醫院發熱門診等候看病的病患。（路透）

國家衛健委每日公布的疫情 數字被指未能反映現實，輿論發酵下，國家衛健委25日宣布即起不再發布每日疫情信息。旗下中國疾控中心同日發布24日新增本土確診病例仍僅2940例，且無新增死亡病例，被網民譏「果然只是參考用」。專家則稱這可讓相關部門把時間和精力放在臨床救治等更關鍵的環節上。

國家衛健委不再發布每日疫情信息，南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛表示，此舉不僅表示疫情信息已經失去每日發布的必要性，同樣也能讓有關部門將更多精力投入到臨床救治等關鍵環節。

人民日報健康客戶端報導，趙衛表示，每日疫情信息發布的最大意義是使民眾了解新冠病毒所傳播的地區及其嚴重程度，讓大家可以參考，盡可能不去疫區。但現在，隨著疫情擴散到各個地區，普通民眾已經失去了解疫情信息的必要。

「防控策略的改變以及奧密克戎株的廣泛傳播，都讓人們對病毒危害性的認識更加直接，不再容易在人群中引發恐慌。這些都讓每日疫情信息的發布失去了必要性。」趙衛說。

不過，趙衛提示，雖然國家衛健委不再發布每日疫情信息，但相關疫情信息仍然會通過中國疾控中心發布，供參考和研究使用。「不再發布每日疫情信息，可以減輕相關部門的報告負擔，把時間和精力放在臨床救治等更關鍵的環節。未來國家應該會主要關注新冠重症的情況，努力降低死亡率，在這一方面的數據應該會有準確的統計和通報。」