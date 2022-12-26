浙「誠實」公布：日增百萬確診 下周將達200萬例

浙江每日新增報告陽性人數已突破100萬例，圖為民眾在健康診療站接受診治。（Getty Images）

繼青島和東莞「誠實」說出日增新冠確診數後，浙江昨天也公布，目前每日新增報告新冠陽性人數已突破100萬例，未來幾天將達到驚人的日增200萬例，令人驚訝的是，中國疾控中心昨天只通報31省和新疆 生產建設兵團報告新增2983人確診，浙江所公布的數據，明顯打臉中央當局。

綜合媒體報導，浙江省昨天在疫情 防控新聞發布會公布，目前浙江日新增報告新冠陽性人數已突破100萬例。預計浙江省疫情高峰將提前到達，在元旦前後進入高位平台期，期間日新增陽性人員最高將達200萬，高峰期預計維持一周左右。據了解，浙江省2021年常住人口為6540萬人。

而據網傳國家衞健委外流的內部會議紀要，本月1日至20日全中國累計感染已達2億4800萬人，若加上近5天的急增的病例，全中國估已有4億人染疫。

浙江省官方稱，過去一周全省發熱門診單日最高就診人次為40.84萬人次，是平時的14倍。全省目前在院治療新冠肺炎 病例共1萬3583人，新冠引起的重症病例1人（目前病情平穩），基礎疾病引起的重症危重症病例242人（占1.78%）。根據數據監測，到發熱門診就診的發熱病人數量已經開始下降。

中國官方通報的確診及死亡數據一直飽受質疑，多地醫院及診所出現人滿之患，甚至殯儀館及火葬場超負荷，確診數卻不增反減，並只有零星死亡數。

目前，新冠疫情在中國呈快速增長趨勢，醫療系統承壓，包括海南、江西、浙江、安徽等多地近期相繼發聲，就本地新冠疫情「達峰」時間進行預判，並部署應對措施。其中，安徽預測大部分地區月底達感染高峰，江西預測第一波疫情將於明年1月上旬達到感染高峰，海南預計可能很快迎來高峰期，湖南大約會在春節前後達到高峰，山東第一波高峰期預計在明年1月份。

而醫護染疫者眾，醫療量能恐受衝擊。對此，廣東東莞市衛生健康局23日發文稱，截至12月22日，全市公立醫院、社衛機構新冠核酸或抗原陽性，或發燒（體溫≥37.5℃）的情況下帶病堅持上崗的醫護人員達到2528人。目前醫療機構提倡醫護人員非必要不測核酸，非必要不測抗原，很多人哪怕出現新冠症狀，只要沒倒下就堅持工作。