中國又失2院士 「醫院去世老人特多 基本都瞬間過世」

王仲奇院士因病離世。（取材自觀察者網）

中國的新冠疫情近日因放鬆管控致多地爆發，媒體上訃告連連，但多數未提是否染疫。其中折損頻繁的中國院士，昨天再傳出張金哲、王仲奇兩人「因病醫治無效」，估計20天已有約12位院士離世。前廣州市長黎子流及舞蹈家趙青則被證實是染疫過世，網傳趙青之子發訃告時指新冠病毒「太凶猛」，醫院去世老年人特別多，且「基本都是瞬間過世」。

目前發布有關中國工程院院士訃告中，最新的一則是25日由哈爾濱工業大學發布，中國著名葉輪機械氣動力學專家、哈爾濱工業大學能源科學與工程學院教授王仲奇，於25日因病醫治無效在哈爾濱逝世，享年90歲。王仲奇長期致力於汽輪機與航空發動機渦輪葉片氣動基礎理論與設計領域的教學和研究工作，是中國葉輪機械專業的創始人之一。

昨天發布的院士訃告還有首都醫科大學附屬北京 兒童醫院，中國工程院資深院士，中國小兒外科主要創始人，著名兒科醫學 教育家，國家兒童醫學中心、首都醫科大學附屬北京兒童醫院原副院長、教授、博士生導師張金哲因病醫治無效，於24日17時03分在北京逝世，享年102歲。

近日過世的還包括政治人物。原廣州市人大副主任周慶強發文稱，廣州市前市長黎子流於染疫後第10日，亦即昨天清晨在廣州離世，享年91歲，並指黎子流是陪妻子留院治療而染疫病故，「說明新冠病毒十分兇殘」，「特別是對老人家極不『友善』」，「新一波的新冠病毒並不是『普通感冒』」。但南方日報僅稱黎子流是因「突發心臟病搶救無效」逝世。

黎子流是廣東順德人，文化大革命期間曾被列「三反分子」和「走資派」接受百餘場批判並入獄兩年。廣州市長任內推動廣州地鐵 等大型基建，名言「得就得，唔得返順德」、「人生自古誰無死，還有餘熱就發光」等廣為流傳；他並推動順德改革開放、辦五邑大學、振興粵劇等，功績突出。

另據封面新聞報導，中國歌劇舞劇院24日發訃告指該院著名舞蹈家趙青因病醫治無效，於當日下午5時30分在京逝世，享年87歲。