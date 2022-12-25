中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

連日來，中國各大城市出現大規模老人染疫死亡潮，美國對外關係委員會全球衛生高級研討員、西東大學交際與國際關係學院教授暨全球衛生問題研討中心主任黃嚴忠警告，疫情 快速達峰會引發不必要的死亡。

據中華網，黃嚴忠接受「醫學界」訪問時表示，有一種傾向值得注意，那便是期望感染的人越多越好，越快到達峰值越好，爭奪在春節前後有80%-90%的人感染，就等於全國打了一遍疫苗 。這樣就在春暖花開的時候，復工復產也有了確保。這種想法與壓低峰值的思路是各走各路的，有很大的危險。它實踐上與當初瑞典「群體免疫」的思路差不多，不同的是，後者仍是著重注意維護老年人等危險人群的。

瑞典的這種做法現已被證明是行不通的。在「快速達峰」的思路指導下，老年人得不到足夠維護，會引起不必要的重症和逝世。並且，因為病毒在沒有接種疫苗的人群中傳達，或許會導致新的毒株呈現。

此外，自然感染並不能構成終身免疫，一般能堅持3個月左右，之後還有或許重複感染。所以群體免疫的說法並不實際。這與構成不了對流感的群體免疫是一個道理。

當被問到，12月初，黃曾撰文猜測本輪中國疫情的感染數、日均新增重症數等，現在還秉持當時的猜測嗎？

黃嚴忠說，看過原文就知道，那實踐上不是他的猜測，而是徵引的研討分析數據。一切關於疫情發展的猜測，都根據某些特定假設，都有瑕疵和值得商榷之處。有一些或許更具可信度，而另一些則不是，有的乃至與實際相去甚遠。

美國健康目標與評價研討所（IHME）模型顯現，中國忽然鋪開對新冠疫情的嚴厲約束，或許導致病例激增。新增病例將在2023年4月1日左右到達峰值，到時約有1/3中國人口被感染，並在2023年導致100萬人死於新冠。根據IHME自述，相關猜測運用了中國官方發布的疫苗接種信息（時刻不詳），以及各省在感染率上升時的應對假設，並用了很多來自香港區域的數據。

香港大學近來宣布預印本文章猜測，中國在2022年12月至2023年1月間鋪開新冠防疫 約束、一起重新敞開一切省份，將導致在此期間每百萬人中684人逝世。算下來總數差不多也是接近100萬。該文尚待同行評審。

黃嚴忠提出，假如1/4的中國人口在方針鋪開的頭6個月內感染，或有3.63億人感染新冠，約62萬人逝世，每天有3.2萬人住進重症監護室。

他指出，這一研討所述的重症住院率十分高。但假如中國能完成錯峰感染，就不會一起需求這麼多病床，則未必會構成醫療資源擠兌，也不會有這麼多人逝世。

漸進式調整不是一個被動反響的進程，即便有路線圖，也要看是辦法履行得快，仍是病毒跑得快。當前中國的新冠病毒傳達速度或許是全球榜首，它是其他國家和區域都未曾經歷過的。例如，美國6個月到達25%的民眾感染Omicron，有猜測稱，北京預計在2023年1月中旬到達感染高點，按現在的景象，或許現已完成了。

還有1個月就到春節了，假如答應返鄉春節，將或許呈現怎樣的情況？黃嚴忠指出，吳尊友先生在「財經年會」上提出，中國將面對「一峰三波」，其中2023年春節返鄉期間便是第二波。準確地說，應該便是未來三個月會有三次防疫頂峰，這種在達峰後又起一波的情況，在其他國家並不是沒有先例，只不過三個月經歷三波的景像比較少。

從社會心思視點來看，中國今年不太或許再發起「就地春節」了。那麼，到時會有兩億多人奔波在路上，奧密克戎毒株會藉返鄉之途，從現在的城市傳達轉移到農村擴散。不同毒株還或許在全國範圍內混合。

一方面，這對農村的醫療系統、救治能力、防備屏障等，將構成巨大挑戰。此前防疫方針佈置稱，城鎮衛生院必須要設發燒門診，2023年3月底完成覆蓋率從45%提升至90%。這個時刻要求或許來不及應對這波疫情。

另一方面，即便城鎮衛生院有發燒門診，因為醫療服務水平跟不上，民眾會不會去，也很難說。現在看，農村基層不少當地的醫治辦法便是打點滴，這個不是規範的醫治辦法。一些農村人口在當地無法取得有用醫治，就會回來城市，構成就醫壓力。

形勢比人強，方案趕不上變化。有些辦法即便現在做，或許也跟不上病毒傳達的速度。這便是咱們說的途徑依賴選擇。