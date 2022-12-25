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防缺氧 中國製氧機被買光

中國新聞組／北京25日電
製氧機。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）
製氧機。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）

中國專家警告，有些老人染疫後恐「沉默性缺氧」，民眾開始搶購家用製氧機，不少電商平台的家用製氧機賣光。

來源：YouTube

綜合澎湃新聞等媒體報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任、國家傳染病醫學中心主任張文宏22日在演講中提及，應警惕老人感染新冠肺炎後會出現「沉默性缺氧」。

張文宏表示，有些老人送醫時為時已晚，因為他們對缺氧反應遲鈍，甚至完全感覺不到胸悶、呼吸困難等，這種現象可以稱為「沉默性缺氧」。例如90多歲老人躺在床上動也不動，被發現異常時已經缺氧很久，特別是子女忙碌、由阿姨照顧的老人，出現「沉默性缺氧」的風險可能更高。

他說，如果缺氧短時間內沒有獲得治療，病人很容易變成危重症肺炎，建議居委會或企業可以給有老人的家庭送一個脈搏血氧儀。

報導指出，近日多名醫生提醒疫情中的老人要警惕「沉默性缺氧」風險後，製氧機的熱度再度攀升。

23日一天之內，京東、淘寶等電商平台多款製氧機都被搶購而缺貨，有些平台新上架的產品很快就賣光。例如，淘寶一家旗艦店23日上午11時開賣一款製氧機，3小時後該產品已經下架。

淘寶平台另一家官方旗艦店，已經搜索不到製氧機相關產品，該店客服表示製氧機已經沒有庫存。

報導引述山西民眾張瑩（化名）表示，家中有兩位老人，其中一位有較嚴重的心血管疾病，為了讓老人平安度過疫情感染高峰，她21日花費人民幣2690元（約美元），在京東平台下單買了一款3升的製氧機。

多家製氧機生產企業表示，短期需求暴增，正在加緊生產。

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