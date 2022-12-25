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防中國人掃藥 德法祭出限購

中國新聞組／北京25日電
中國疫情大爆發，各地出現搶藥、囤藥風潮，民眾到處都買不到藥品。 (取材自新京報)
中國疫情大爆發，各地出現搶藥、囤藥風潮，民眾到處都買不到藥品。 (取材自新京報)

中國疫情嚴峻，民眾搶藥行動也蔓延到了歐洲。截至目前，德國、法國等地已出現對退燒藥物的限購措施。

自由亞洲電台報導，住在法國波爾多的辦公室員工高小姐不得不在聖誕節前頂著寒風，到藥局排隊買撲熱息痛（Paracetamol），但她不是為了自己，而是禁不起同公司中國同事的苦苦哀求，代為採購。

高小姐聽中國同事轉述，甚至還有在法國居住的中國人集資籌款買機票，千里迢迢只為了把救命藥品裝滿行李箱送回國。

高小姐表示，「甚至有那種派發，就是說誰有空回去，大家還幫忙湊錢讓他回去，讓他拿藥帶回去。當天星期一去買，藥局跟他說現在法國缺貨，所以一個人最多只能買兩盒。他就想說，應該是大家因為中國的關係掃貨有影響到。」

報導稱，法國當地人買藥得開始限購， 這樣的狀況如同當初2008年中國因為三聚氰胺毒奶粉事件，開始在全世界狂買奶粉。當時，歐洲、澳洲超市貨架上的嬰兒奶粉被一掃而空，本地人則怨聲載道，而各國業者也只得祭出限購政策是如出一轍。此外，這種狀況也如同2020年新冠疫情爆發之初，身為全球最大口罩生產國和出口國的中國，卻在全世界狂掃口罩。紐約時報曾披露，中國在五周內進口20億個口罩，引發爭議。

據報導，法國的藥品供應因為中國人掃藥行動演變成缺貨、限購，而德國卻是因為將重要藥物的生產鏈移往成本低廉的亞洲，其中包括撲熱息痛和布洛芬等常用做止痛解熱的藥物成分，德國將近三分之二的供應都來自中國和印度。但中國的清零政策造成全球供應出現危機，德國首當其衝，尤其抗生素、發燒、止咳藥水在進入冬季後更是供不應求。而許多華人家庭只能選擇換藥或跟朋友調庫存救急。

居住在德國達姆斯塔特的莊小姐說，「藥都在冰箱，只是過期了，發燒那幾天都是喝舊的那罐過期的。」但喝完過期藥水，小孩仍連續高燒，莊小姐到藥局買藥也只能買到一半劑量的藥水，而且已經是該藥局的最後一瓶。

德國著名製藥學教授烏爾麗克. 霍爾茨格拉布多年前曾警告說：「中國人根本不需要核彈，只要不再提供抗生素，就足夠摧毀德國。」從這句話不難看出，德國對中國過度依賴所帶來的傷害。

據德國「經濟周刊」報導，德國慘痛的例子目前已促使周邊國家，包括法國、奧地利政府開始援助製藥企業，建立或擴大抗生素、撲熱息痛的生產，以減低對其他國家供應鏈的依賴。

德國 藥局 口罩

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