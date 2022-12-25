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4天7院士辭世／57歲蔣華良 教藥學也教做紅燒肉

中國新聞組／北京25日電
57歲的著名藥學家、中國科學院院士蔣華良近日因病辭世。（取材自澎湃新聞）
57歲的著名藥學家、中國科學院院士蔣華良近日因病辭世。（取材自澎湃新聞）

中國的新冠疫情大爆發，因官方已無力統計具體染疫者及死亡人數，當前實際疫情各界均不得而知。值得關注的是，在過去4天內，「兩院院士」就有7人不幸離世。其中，包括57歲的著名藥學家、中國科學院院士蔣華良，因病醫治無效於23日在上海逝世。

中國的「兩院院士」，通常是指中國科學院和中國工程院院士，在學術界享有崇高的地位。截至12月24日，今年已經有48位「兩院院士」辭世。其中，有10人是在過去不到三周離世的。由於新冠疫情正是在這段期間快速升溫，不得不讓人聯想到近期多位「兩院院士」的死亡與疫情有關，這一定程度可能也反映出中國當前疫情。

據媒體報導，自12月21日以來，已有7位院士去世，包括92歲的中國工程院院士、激光技術專家趙伊君；91歲的中國工程院院士、稀土冶金專家張國成；86歲的中國工程院院士、材料學專家顧真安；96歲的中國工程院院士、土木工程與結構力學專家龍馭球；86歲的中國科學院院士、自動控制和電力系統工程專家盧強；90歲的中國工程院院士、生態學和森林學家李文華；57歲的中國科學院院士、著名藥學家蔣華良。

上述離世的7位院士，蔣華良正值壯年最令人不捨。據了解，蔣華良病逝當天還在家開線上會，而第一財經記者從多方知情人士處了解到，蔣華良的病因與新冠無關，相關醫院的結論為「心跳驟停」。

另據澎湃新聞報導，2003年非典期間，蔣華良帶領研究團隊率先在國際上成功表達了SARS重要蛋白，標記了一條可能的SARS感染途徑，獲得一批有效的SARS病毒化合物。

蔣華良精研藥學，對吃也很有一套，他的學生不僅在課堂也在廚房。紅燒肉、江南爆魚、常州肉丸、古鎮蹄髈……蔣華良都會詳細地附上做法。蔣華良曾寫過一篇名為「紅燒肉中的著名化學反應」的科普文章，文中寫到「做紅燒肉時通常要加白糖和料酒（黃酒），一般認為氨基酸與乙醇發生酯化反應，生成氨基酸乙酯，這一反應顯示了料酒去腥的作用，紅燒肉的香味主要也是氨基酸乙酯的功勞。」他還向讀者介紹一種不用醬油，而用糖飴（焦糖）上色紅燒肉的做法。很多讀者對此感興趣，隨後蔣華良將文章增改，加入了自己13歲時向老家糕餅師傅學做炒米糖的經歷，以及紅燒肉專用焦糖的做法。

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