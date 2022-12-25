中核酸亭變發熱診療站 多城跟進

蘇州發熱診療站。（取材自中國新聞周刊）

中國疫情 嚴峻，越來越多城市開始將核酸檢測 採樣亭改造成發熱診療站，這樣的模式是否值得推廣引發關注。而在上海，一半發熱病人去了社區衛生服務機構。

中國新聞周刊報導，繼蘇州打響第一槍後，廣州、深圳、杭州、長沙、無錫等城市，陸續將核酸亭改造成發熱診療站。山東更是在全省範圍內，推廣這一做法。

有在發熱診療站問診經歷的市民表示，「在各家藥店都買不到退燒藥的情況下，發熱診療站是除醫院之外唯一能得到藥品的地方，所以它更代表一種分配模式。」

值得注意的是，各地發熱診療站的坐診醫生，多來自當地社區醫院。比如，深圳發熱診療站就由社康全科醫生輪流坐診。

「我們會把症狀較嚴重的居民轉診至上級醫院，從而緩解發熱門診排長龍，三級醫院醫療資源擠兌的現象。」蘇州姑蘇區金閶街道彩香一村社區衛生服務中心主任姜玲玲說。

在北京 大學第一醫院呼吸內科主任王廣發看來，發熱門診的接診能力，極大影響著對疫情的應對。王廣發表示，雖然不少地方對發熱門診進行了擴充，但仍可能無法滿足需求，這樣的情況下把眾多靠近居民區的核酸亭改成發熱診療站，對病人進行快速鑑診、開藥和分級醫療，是引導病人完成恰當醫療救治的重要途徑。

此前有聲音質疑，核酸亭大多設置在居民區，可能會存在交叉感染的風險。

將核酸亭改造成發熱診療站的深圳，開始面臨高峰期的衝擊。雖然從診療到配藥僅需5分鐘，但有網友反映，僅排隊就需近兩小時。

但並非所有城市都適宜發熱診療站。目前看，推出這一舉措的多為南方城市。儘管核酸亭改造的診療站具有較強便民優勢，但在過於寒冷的城市，如果需要較長時間的戶外等待，無疑會加重陽性患者的病情。

另外，隨著上海第一波感染高峰步步逼近，12月19日起，上海各類社區衛生服務中心、分中心、服務站、村衛生室2594個發熱診間全部啟用後，通過擴容發熱診室、配備人力資源、保障常用藥等方式，多措並舉，效果明顯，有效緩解二、三級醫療機構發熱門診就診壓力。

據澎湃新聞報導，寶山區羅涇社區衛生服務中心為了應對這一波就診高峰，用了2個晚上，緊急將非機動車車棚改建為發熱診室，開闢出中心第二發熱診療區域，保障發熱病人的就醫。

而在距離寶山區月浦鎮社區衛生服務中心門口向北50米的位置，設立了一處發熱哨點診室，月浦社區衛生服務中心副主任張曉琳表示，這一發熱哨點由核酸採樣亭改建而來，其實從12月12日就已經開放使用了。