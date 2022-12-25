數據失實？ 國家衛健委不再發每日疫情信息 網酸「國家級蓋牌」

中國已有多座城市每日新增染疫者達數十萬人以上，醫護人員帶病上崗情況普遍。（取材自「東莞市衛生健康局」微信公眾號）

中國防疫 政策改為「20條」與「新10條」後，染疫人數大增，但官方通報的染疫確診數字太低，嚴重背離現實。在青島、東莞等地公布實際染疫人數之後，國家衛健委今天通報，即日起不再發布每日疫情 信息，將由中國疾控中心發布相關疫情信息，供參考和研究使用。引來網民嘲諷這是「國家級蓋牌」，「終於覺醒，知道騙不到人民群眾了」。

東莞市衛生健康局23日晚間發文指出，新冠感染高峰日益逼近，根據數字模型預測結合專家評估判斷，「眼下東莞感染者正以每天25萬到30萬人的規模增長，且增速越來越快，眾多醫療機構和醫護人員承受著史無前例的嚴峻挑戰和巨大壓力」。

東莞官方並公布一項從未曝光的數據，截至12月22日，全東莞市公立醫院、社衛機構新冠核酸或者抗原陽性，或者發燒（體溫≥37.5℃）的情況下「帶病堅持上崗」的醫護人員達到2528人。並且強調，「這個數據僅僅只能作為參考，真實狀況肯定遠比這個數據要更為嚴重」。

連日來東莞市衛健局已發布多項通告，宣告該市血液庫存量直線下降，大出血的產婦、急症出血患者、血液病患者都等待血液維持生命，呼籲市民積極捐血。同時也要求市民，非必要不要打救護車專線（120），把資源留給「急危重症患者」。

除東莞外，山東青島衛健委主任薄濤也在23日表示，青島目前每日新增感染量為49萬人到53萬人，正處於高峰來臨前的快速傳播階段。

對於青島、東莞先後公布實際染疫數字，官媒環球時報前總編輯胡錫進昨天在個人微博 發文，讚揚青島公開疫情數據，並盼各地及時跟進。而就在青島、東莞「吐實」之後，國家衛健委今天宣布即日起不再發布每日疫情信息。衛健委近3年的每日疫情通報工作走入歷史。

對於國家衛健委不再公布每日疫情數字，中國網民紛紛留言嘲諷「除了不讓亂跑，別的啥工作都沒做明白」，「天天造假，不好意思發了」，「發了也是假的」，「發完了自己都不信了」，「中央發不發沒關係，地方自己會發」，「省下人力去幫忙送快遞吧」。