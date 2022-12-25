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中疫情高峰將至 外媒憂重回2020春天

中國新聞組／北京25日電
中國新冠感染者近期明顯增多，圖為河北廊坊第四人民醫院急診室22日景象。（美聯社）
中國新冠感染者近期明顯增多，圖為河北廊坊第四人民醫院急診室22日景象。（美聯社）

中國染疫人數快速攀升，多地均預期疫情高峰即將到來，明年1月是關鍵。因為隨著春節期間民眾大量返鄉過年，疫情恐怕會從城市向農村蔓延，屆時可能還會出現第二波疫情高峰。美、法等國家媒體及專家分析，中國新冠病例螺旋式激增，導因疫情開放策略錯誤，以致「前路非常、非常艱難」，恐面臨人道災難，重回2020春天。

新冠疫情在中國正呈快速增長趨勢，醫療系統承壓。北京青年報報導，多地多預測第一波疫情將於明年1月上旬達到感染高峰。江西省預估明（2023）年3月上旬轉入低水平流行，屆時累計感染率接近80%。湖南估計疫情約在春節前後達到高峰。

海南省官方未明確提出預估染疫數據，但該省疫情防控指揮部綜合組副組長李文秀表示，經數據模型預測，海南省新冠感染人數將呈指數增長。隨著元旦、春節來臨，以及海南省「候鳥人群」的激增，一定程度會促進疫情傳播。且農村地區疫情快速上升風險增高。

美國之音引述美國哈佛大學陳曾熙公共衛生學院傳染病動力學中心聯合主任比爾·哈納奇（Bill Hanage）在12月14日與記者的一次電話會議中估計，中國會有200萬人因染疫死亡。「未來幾個月，中國的前路非常、非常艱難」，哈納奇說，「在沒有接種疫苗的情況下，情況會變得更加、更加糟糕」。

報導指出，中國12月7日在毫無預警的情況下，宣布放鬆管控措施，導致國內人群疫苗接種不足，也造成醫院資源被擠兌。中國新冠病例螺旋式激增，專家預測中國14億人口未來幾個月將面臨艱難局面。中國是世界上少數的一些在2020年設法基本阻止了該病毒在境內傳播的國家之一，卻是最後一個結束防疫限制的國家。

專家們表示，目前尚不清楚疫情爆發面積具體有多大，因為中國已經減少了檢測，並且已經停止報告大多數的輕症病例。中央社引述法媒分析指出，中國疫情控管開放上的策略錯誤，感染病學家巴盧（François Balloux）更直言，中國感染人數恐將「史無前例」上升，一場「人道災難」即將來臨。「接下來3個月內，將有約70%到80%的中國人口遭到感染」。

目前中國多地已對即將到來的疫情高峰展開部署，媒體將其總結為「削峰、渡峰」。北京青年報報導，浙江省將全省各地發熱門診服務能力提升一倍，強化重症患者救治，並進一步加快推進疫苗接種；廣東著力強救治，推廣線上門診等；天津確保平穩轉段和社會秩序穩定；陝西省把工作重心轉到醫療救治；東莞市醫療機構提倡醫護人員非必要不測核酸，非必要不測抗原，只要沒有倒下就堅持工作等。

圖為重慶市第五人民醫院接待大堂23日變「病房」，多名新冠感染者躺在病床上。（Ge...
圖為重慶市第五人民醫院接待大堂23日變「病房」，多名新冠感染者躺在病床上。（Getty Images）

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