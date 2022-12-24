中國多地預警：疫情高峰即將到來 下個月是關鍵

中國新冠感染者近期明顯增多，圖為河北廊坊第四人民醫院急診室22日景象。（美聯社）

針對當前疫情 ，中新社整理中國各地近日發布的消息指出，多地均預期疫情高峰即將到來，明年1月是關鍵。因為隨著春節期間民眾大量返鄉過年，疫情怕會從城市向農村蔓延，屆時可能還會出現第二波疫情高峰。

海南省疫情防控工作指揮部綜合組副組長李文秀23日表示，當前，海南疫情處於快速「爬坡」階段，預計可能很快迎來高峰期。經數據模型預測，海南省新冠感染人數將呈指數 增長，預計在維持當前防控措施的前提下，全省單日新增陽性感染者數量將快速增長。

李文秀指出，隨著元旦、春節假期來臨，以及海南省「候鳥人群」的激增，一定程度會促進疫情傳播。同時隨著學校放假、春節假期城市務工返鄉人員增多，人員流動性大，農村地區疫情快速上升風險增高。

江西省23日舉行的疫情防控記者會也預測，江西省第一波疫情將於明年年1月上旬達到感染高峰，2023年3月上旬轉入低水平流行，疫情將持續三個月左右，屆時累計感染率將接近80%。預計多數地區將在一周左右陸續進入疫情高峰期。

據山東半島都市報報導，青島市衛生健康委主任薄濤23日稱，當前青島的新冠感染發病高峰期還未到來，但正處於高峰來臨前的快速傳播階段。

按監測數據推測，青島目前每日新增感染量為49萬人至53萬人，明後天會在此基礎上以10%增速增加。目前青島已建立並完善分級分類診療體系，構築了醫療救治三道防線。

安徽省衛健委主任陶儀聲在23日記者會中說，「預計我省大部分地區將在月底前達到疫情高峰，在高位維持兩三天後進入下降通道。」陶儀聲認為，部分人口密度大、人員流動性大的地區，「達峰」可能比預測時間提前，例如合肥市可能在25、26日左右就達到高峰。

安徽省疾控中心主任劉志榮在日前的記者會中則提出，安徽省預計在本月底或下月初迎來第一波高峰，主要在城市地區。但伴隨春節前人口流動，疫情將從城市地區向農村地區傳播，屆時可能迎來第二波高峰。

成都市衛健委副主任黃輝22日通報，成都市疫情防控工作已進入新的階段，「保健康，防重症」是當前防控工作的重點。黃輝說，當前成都正經歷一波疫情高峰，一部分市民感染後已康復返崗，也有部分市民正在治療或隔離，希望成都市民繼續做好個人防護，沒感染的爭取不感染或晚感染。