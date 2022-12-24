中共官員：疫情是影響經濟的關鍵 提振信心是頭等大事

新冠疫情是當前影響中國經濟的最大變數。圖為河北廊坊第四人民醫院急診室22日景象。（美聯社）

中共 中央財經委員會辦公室副主任尹艷林指出，疫情 是當前影響經濟運行的關鍵變量。中國經濟已挺過了最困難時刻，大力提振市場信心將是明年經濟工作的頭等大事。

據中新社與央廣網報導，尹艷林24日在「中國財富管理50人論壇．2022年會」上表示，明年中國發展有利因素增多，經濟運行有望整體好轉。隨著Omicron病毒特性變化，疫情防控的主要矛盾發生轉變，中共中央審時度勢，從更好統籌疫情防控和經濟社會發展出發作出防疫轉變的重大決策，為經濟恢復創造了重要條件。

尹艷林指出，隨著優化調整疫情防控政策的落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。

展望2023年，尹艷林表示，中國經濟發展面臨的困難挑戰很多，外部環境仍動盪不安，世界經濟可能面臨「滯脹」（停滯性通貨膨脹）風險，外需收縮等給中國經濟帶來的影響加大加深。

從國內看，中國經濟恢復的基礎尚不牢固，「三重壓力」（需求緊縮、供給衝擊、預期轉弱）仍然較大，但發展的有利因素增多，經濟運行有望整體好轉。尹艷林說，「這既是中央經濟工作會議提出的目標要求，也是明年我國經濟將大概率呈現的發展趨勢。」

針對明年經濟工作，尹艷林指出，要把握好八個重點方向：大力提振市場信心、恢復和擴大消費、有效帶動社會投資 、促進房地產業健康發展、重啟傳統服務業發展、加快建設現代化產業體系、更大力度吸引和利用外資、有效防範化解重大風險。

尹艷林說，大力提振市場信心是中國明年經濟工作的頭等大事。「眼下，又到了信心比黃金更重要的時候。中央經濟工作會議明確要求，從戰略全局出發，從改善社會心理預期、提振發展信心入手，綱舉目張做好工作。」

他提出，其中一項至關重要的任務就是切實落實「兩個毫不動搖」。要從制度和法律上把對國企、民企一視同仁平等對待的要求落下來，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。

關於恢復和擴大消費，尹艷林表示，這是推動中國經濟運行整體好轉的基礎。面對這幾年受疫情影響，中國老百姓收入增長放緩、預期下降，不敢消費、不便消費的情況，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，採取強有力措施，使消費潛力充分釋放出來。

他指出，要多渠道增加城鄉居民收入，完善消費政策，包括適當增加消費信貸，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費，更好滿足消費者多樣化、高品質的消費需求。