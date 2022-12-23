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反映疫情嚴峻 中國不到3周有10名「兩院院士」離世

記者林則宏／即時報導
中國近期因故死亡人數明顯增加，圖為23日上海一戶人家為親人舉行喪禮。（路透）
中國近期因故死亡人數明顯增加，圖為23日上海一戶人家為親人舉行喪禮。（路透）

中國新冠疫情大爆發，因官方已無力統計具體確診及死亡人數，因此對於當前實際疫情各界均不得而知。值得關注的是，根據中國媒體陸續發布的消息，在過去不到三周內，中國「兩院院士」就有十人不幸離世。最新傳出23日在上海逝世的中國科學院院士蔣華良，更年僅57歲。

中國所謂「兩院院士」通常指中國科學院院士和中國工程院院士，在中國學術界享有崇高地位。澎湃新聞報導，中國今年已經有47位兩院院士辭世。若加上24日才傳出的蔣華良，則有48位。

值得注意的是，中國今年離開的48位兩院院士中，有十人是在過去不到三周離世的。由於中國新冠疫情正是在這段期間快速升溫，不得不讓人聯想到近期多位兩院院士的死亡與疫情有關，這一定程度可能也反映出中國當前疫情。

綜合中國媒體陸續發布的消息，近期離世的中國兩院院士分別為：

12月6日，中國科學院院士、力學家、清華大學航天航空學院工程力學系教授黃克智在北京逝世，享耆壽95歲。

12月15日，中國工程院院士、光纖通信專家、華中科技大學博士生導師趙梓森在武漢逝世，享耆壽91歲。

12月16日，中國工程院院士、環境工程學家、中國科學院生態環境研究中心研究員湯鴻霄在北京逝世，享耆壽91歲。

12月21日，中國工程院院士、激光技術專家趙伊君在北京逝世，享耆壽92歲。

12月21日，中國工程院院士、稀土冶金專家張國成在北京逝世，享耆壽91歲。

12月22日，中國工程院院士、材料學專家顧真安在北京逝世，享壽86歲。

12月22日，中國工程院院士、土木工程與結構力學專家龍馭球在北京逝世，享耆壽96歲。

12月23日，中國科學院院士、自動控制和電力系統工程專家盧強在北京逝世，享壽86歲。

12月23日，中國工程院院士、生態學和森林學家李文華逝世，享耆壽90歲。

12月24日，中科院上海藥物所發布訃告，著名藥學家、中國科學院院士蔣華良在上海逝世，享年57歲。

北京 疫情 武漢

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