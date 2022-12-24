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華人跨國搶感冒藥 日本藥妝店「神藥」大缺貨

中國新聞組／北京24日電
日本多地藥妝店貼出限購標示。(翻攝自推特)
日本多地藥妝店貼出限購標示。(翻攝自推特)

中國封控措施鬆綁後疫情反撲，出現的搶藥潮蔓延海外。在日本，大正製藥的百保能黃金感冒藥被中國人視為「神藥」，近日被大量搶購，許多藥妝店用中文標示限購數量，有些店家已缺貨。南韓雖尚未受到明顯影響，但已有人呼籲當局提前制定對策。印度則表示準備增加對中國的退燒藥品出口。

來源：youtube

綜合台日韓媒體報導，中國政府約倆周前放寬防疫政策，但沒考慮到藥品供應、醫院量能等配套措施，民眾大量囤購感冒藥自保。在香港、澳洲、台灣傳出市售感冒藥被搶購消息後，日本也出現感冒藥被大量蒐購的情形。

一名東京藥妝店藥劑師說：「剛剛一名中國人買了24盒感冒藥，3萬多日圓（約1600元人民幣、228美元），店長很開心。」

東京池袋則出現中國人蒐購感冒藥的情況，有的藥局已貼出標示寫道：「一家族最多購買五盒」。

百保能黃金感冒藥之所以缺貨，是因為這款感冒藥曾被列入遊日購物指南的「十大神藥」之一，加上日前微博上有人聲稱服用這款感冒藥後緩解了染疫症狀，中國人蒐購這款藥的熱度升溫。

中國人民瘋搶止痛藥、退燒藥的照片登上南韓媒體後，有媒體示警鄰近中國的南韓恐受波及，「周刊朝鮮」22日報導中，提到當局應提前盤點國內感冒藥等藥品供需現況等。「韓國經濟」也刊出社論，對南韓藥品管理狀況表達擔憂。

有別於日韓防範中國人跨境「搶藥」的態度，印度貿易部下屬藥品出口促進委員會主席Sahil Munjal表示，印度準備增加對中國的退燒藥品出口。印度此舉或許是藉中國疫情賣藥，但仍有中國網民感到「雪中送炭」的暖意。

中國民眾前往日本藥妝店搶購「神藥」。(翻攝自推特)
中國民眾前往日本藥妝店搶購「神藥」。(翻攝自推特)

印度 南韓 疫情

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