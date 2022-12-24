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火化財？北京殯儀館爆滿 付3萬元可插隊

中國新聞組／北京24日電
在河北省高碑店殯儀館，有家屬拿著為親人送葬的物品。(美聯社)
在河北省高碑店殯儀館，有家屬拿著為親人送葬的物品。(美聯社)

自中國放寬防疫措施後，各地感染人數持續增加，北京疫情尤為嚴重，雖然中國官方數據顯示「無新增死亡病例」，但有不少民眾反應火葬場出現排隊場景，甚至有北京昭陽區的民眾表示，北京當地現在等候火化要等上一個月，「如果繳交3萬元人民幣（約4292美元），則可以在三到五天內火化遺體」。另外，北京當局急擴建火化爐，而境外寄中國物資遭截。

來源：youtube

自由亞洲電台報導，一名北京通州居民陳姓民眾，直言自己一家四口都感染新冠，「我身邊的朋友、同事都陽過了，發燒、咳嗽，現在的人差不多都感染了。」陳姓民眾表示，北京全城都是染疫者，幾乎找不到未被感染的人，殯儀館也是全天候運作。

陳姓民眾續稱，近20天以來，北京各個殯儀館門前排起長長隊伍。殯儀館車輛被用來存放屍體，死者家屬只能將自己的車改成靈車把遺體送至殯儀館。

一名昭陽區的民眾表示，當地殯儀館已經沒有能力處理突然增加的遺體，指出打變多個殯儀館查詢，但全都占線。殯儀館稱。最快要一個月後才能火化，如果想要插隊，最便宜的費用要3萬元，可以在未來三到五天內進行火化。

一名自稱是殯儀館員工的人在抖音發出消息，火化一具遺體收2萬600元，就能夠「快速安排靈車，無需排隊火化」，縮遭到網友砲轟，殯儀館內有人借火化遺體，大發「死人財」，手法就如同核酸檢測公司偽造陽性患者斂財。

另外，首都北京要求各殯儀館緊急擴建火化爐，又從周邊地區調派殯葬人員進京支援。有網民表示，由於北京殯儀館已經「爆滿」，只能夠到河北省或天津市等「跨地火化」。報導說，北京戶口獲優先火化，「北漂」則連死後也要當「二等公民」。另一方面，中國目前藥物嚴重匱乏，當局拒絕外國支援，連境外寄往中國的藥物也疑遭官方攔截。

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