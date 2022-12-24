我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

不蓋牌了？青島衛健委：日增50萬例 料增速10％

中國新聞組／北京24日電
青島市居民分享，當地核酸檢測點成為發熱門診看診地點。（取材自山東網）
青島市居民分享，當地核酸檢測點成為發熱門診看診地點。（取材自山東網）

中國近日傳出多起疑因感染新冠病毒死亡病例，殯儀館火化和醫院診所發熱門診更是大排長龍，但國家衛健委公布新增確診人數都僅在三、四千例左右，引發疫情「蓋牌」質疑。青島衛健委昨天稱該市染疫人數「目前每日新增感染量為49萬人至53萬人」，對照國家衛健委山東只有31例，有人質疑青島統計錯植，也有網民諷「終於有人說實話了」，「青島衛健委有良心」。

據國家衛健委統計，23日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例4128例，其中本土病例4103例，最多的是廣東1737例，山東為31例。無新增死亡病例。

不過這個數字和青島衛健委昨天公布的差很大。據青島日報報導，青島市衛健委主任薄濤昨天介紹，當前青島的新冠感染發病高峰期還未到來，正處於高峰來臨前的快速傳播階段。「按照監測數據推測，青島目前每日新增感染量為49萬人至53萬人，明後天會在此基礎上以10%增速增加」。

薄濤並表示，青島已建立並完善分級分類診療體系，構築了醫療救治三道防線因應。第一道防線是社區診療點、發熱診室和醫院發熱門診，包括二級以上醫療機構開設發熱門診（發熱診室）151家等；第二道防線為二級以上醫院普通病床，定點醫院和三級醫院分院（原壓定點醫院）病床，目前現有二級以上醫院床位數接近3萬張；第三道防線為重症病床，全市共有2309張重症床位，匹配1.2萬名重症醫護人員。

薄濤說：「只要大家共同努力，就可以把曲線拉得更平更長，讓高峰期進程可控，為島城醫療物資儲備、醫療救治服務等贏得更多時間，從而減輕短期內的醫療資源擠兌現象」。

此外，佳家康醫養集團昨天也宣布將採購的53.8萬片布洛芬向簽約居民免費發放。居民在「佳有好醫」小程序選擇就近院，預約後每人可領取四片布洛芬片。

青島公布的新冠染疫人數公布後隨即引來大批網民關注。有人質疑青島衛健委算錯了：「你是不是把所有感染人數當成了新冠肺炎確診病例了？這樣理解是錯誤的」、「不是說全國才3000多例嗎？不是說只有20%的人，有症狀嗎？不是說98%的人沒有症狀嗎？」

有網民則嘲諷，「少了個萬，應該三、五千萬」，有人則稱讚青島衛健委「這算良心的了。如實報導」。

至於為何染疫人數遠多於國家衛健委公布的數字，青島衛健委尚未說明。

疫情 新疆 新冠肺炎

上一則

華人跨國搶感冒藥 日本藥妝店「神藥」大缺貨

下一則

疫燒農村 缺藥缺人、醫務室沒床 老人坐路邊輸液

延伸閱讀

中專家：北京疫情高峰春節前會過去、第4劑須變換疫苗

中專家：北京疫情高峰春節前會過去、第4劑須變換疫苗
40歲京劇名伶儲蘭蘭、67歲清華教授吳冠英 傳染疫亡

40歲京劇名伶儲蘭蘭、67歲清華教授吳冠英 傳染疫亡
黃桃搶完搶買檸檬…深圳衛健委批「某花清瘟」 不久刪除

黃桃搶完搶買檸檬…深圳衛健委批「某花清瘟」 不久刪除
中國前足球員染疫死 衛健委卻通報無新增死亡病例

中國前足球員染疫死 衛健委卻通報無新增死亡病例

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
中國鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）

中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

2022-12-20 14:10

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難