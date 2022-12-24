不蓋牌了？青島衛健委：日增50萬例 料增速10％

青島市居民分享，當地核酸檢測點成為發熱門診看診地點。（取材自山東網）

中國近日傳出多起疑因感染新冠病毒死亡病例，殯儀館火化和醫院診所發熱門診更是大排長龍，但國家衛健委公布新增確診人數都僅在三、四千例左右，引發疫情 「蓋牌」質疑。青島衛健委昨天稱該市染疫人數「目前每日新增感染量為49萬人至53萬人」，對照國家衛健委山東只有31例，有人質疑青島統計錯植，也有網民諷「終於有人說實話了」，「青島衛健委有良心」。

據國家衛健委統計，23日，31個省（自治區、直轄市）和新疆 生產建設兵團報告新增確診病例4128例，其中本土病例4103例，最多的是廣東1737例，山東為31例。無新增死亡病例。

不過這個數字和青島衛健委昨天公布的差很大。據青島日報報導，青島市衛健委主任薄濤昨天介紹，當前青島的新冠感染發病高峰期還未到來，正處於高峰來臨前的快速傳播階段。「按照監測數據推測，青島目前每日新增感染量為49萬人至53萬人，明後天會在此基礎上以10%增速增加」。

薄濤並表示，青島已建立並完善分級分類診療體系，構築了醫療救治三道防線因應。第一道防線是社區診療點、發熱診室和醫院發熱門診，包括二級以上醫療機構開設發熱門診（發熱診室）151家等；第二道防線為二級以上醫院普通病床，定點醫院和三級醫院分院（原壓定點醫院）病床，目前現有二級以上醫院床位數接近3萬張；第三道防線為重症病床，全市共有2309張重症床位，匹配1.2萬名重症醫護人員。

薄濤說：「只要大家共同努力，就可以把曲線拉得更平更長，讓高峰期進程可控，為島城醫療物資儲備、醫療救治服務等贏得更多時間，從而減輕短期內的醫療資源擠兌現象」。

此外，佳家康醫養集團昨天也宣布將採購的53.8萬片布洛芬向簽約居民免費發放。居民在「佳有好醫」小程序選擇就近院，預約後每人可領取四片布洛芬片。

青島公布的新冠染疫人數公布後隨即引來大批網民關注。有人質疑青島衛健委算錯了：「你是不是把所有感染人數當成了新冠肺炎 確診病例了？這樣理解是錯誤的」、「不是說全國才3000多例嗎？不是說只有20%的人，有症狀嗎？不是說98%的人沒有症狀嗎？」

有網民則嘲諷，「少了個萬，應該三、五千萬」，有人則稱讚青島衛健委「這算良心的了。如實報導」。

至於為何染疫人數遠多於國家衛健委公布的數字，青島衛健委尚未說明。