疫燒農村 缺藥缺人、醫務室沒床 老人坐路邊輸液

排長隊打點滴傳到了農村。(視頻截圖)

中國新冠疫情 大爆發，輿論關注北京 等大城市發熱門診爆滿情況，外媒記者直擊發現其中有不少是抵抗力弱的老年患者。而在醫療資源缺乏的農村地區，也有大批老人染疫，因當地醫務室沒床，他們被迫低溫 寒風中坐在路邊的板凳上輸液，令人心酸。專家憂心，隨著春運展開，疫情發展越來越嚴重，農村醫療系統缺藥、缺人、缺資金，老年人救治是重中之重。

排长队打点滴传到了农村 pic.twitter.com/HS6MFB8FqU — 方舟子 (@fangshimin) 2022年12月22日

來源：推特

德國之聲引述法媒報導指出，高齡染疫患者如今擠滿中國各大城市的醫院，病床一位難求。重慶一家醫院的急診室內，一名感染新冠的老年人躺在擔架上呻吟，插著呼吸管，等了半小時才獲得治療。重慶醫科大學附屬第一醫院護理人員說，他每天接到超過10名患者中有80%至90%染疫，「其中大多數是年長者」。鄰近病房內有六名新冠患者躺在病床上，也多是老年人。

上海也出現了類似情況。報導說，一家醫院急診科的走廊擺滿了擔架，上面躺著掛著氧氣瓶的年長患者。另至少15名這樣的病人從病房湧到走廊上，有氣無力地喘息著，許多人看起來甚至沒有反應。

而在重慶郊區一座大型火葬場的場區內，可見20輛靈車大排長龍，兩小時內有大約40具遺體運來。一名火葬場駕駛說「最近一直很忙，我們每天工作超過十小時，幾乎沒空休息」。另一名戴著臉部防護面罩的工作人員也說：「不可能將遺體放進冰櫃，他們必須在同一天完成火化」。

報導指出，中國有數以百萬計的老年人還沒完整接種疫苗，各界擔心新冠病毒可能造成這些最脆弱的族群大量喪命。

另第一財經報導，相較於城鎮，農村地區疫情嚴峻有過之而無不及，甚至病患輸液沒床躺只能在路邊坐著板凳，任憑低溫寒意刺骨。設備簡陋仍止不住求助輸液的人潮上門，病患說，實屬無奈，因常見的感冒藥，連花清瘟、布洛芬等藥品，藥房都沒貨了。湖北當地一家村醫務室醫師說，最近村裡發燒病患驟增，比平常逾三倍，多數是中老年。

中國新聞周刊報導，河南省濟源市某鄉鎮衛生院醫師張雨蒨說，醫院最直接的困難是沒有藥品，新冠抗原試劑庫存也不多，目前大約剩500多份，「也不知道用完了該怎麼辦」。而疫情剛剛在當地蔓延，尚未達到高峰。這在基層是普遍情況。

南方醫科大學南方醫院感染內科及肝病中心副主任、疑難感染病中心主任彭劼說，基於農村地區老人兒童多、醫療資源匱乏、科學治療意識差等原因，農村地區抗疫可能會面臨諸多挑戰。農村地區還特別流行輸液治療，如果操作不嚴謹，還容易出現過敏反應、輸液反應或繼發感染。