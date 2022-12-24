大發疫情財？ 北京私立醫院每晚床位費逾萬元

中國全面放棄嚴厲的「清零」疫情防控措施後，新冠病毒快速擴散。圖為重慶醫科大學附屬第一醫院急診室內22日景象。(Getty Images)

中國全面放棄嚴厲的「清零」疫情 防控措施後，新冠病毒快速擴散，感染人數猛增。有網民爆料，北京 一家私立醫院收掛號費2000元人民幣(約286美元)，每晚床位費超過1萬元。人民日報四川分社一位前社長則發文質疑，為何當前疫情如此嚴重，但相關內容隨後卻被刪除。

自由亞洲電台報導，12月初以來，北京、石家莊以及武漢 等地疫情全面爆發，造成醫療系統崩潰。有網民23日爆料稱，她帶發高燒的孩子到北京和睦家醫院，交了近2000元的掛號費，等了三個小時，孩子的體溫絲毫沒有降，需要住院觀察。護士來了第一句說：「1萬5000元一晚床位費，其他治療費用單算。」該網民說，她不理解為什麼收費這麼高，諾大的北京就是如此對待這一條條的小生命（當時等候的有300多名患兒）。

網上信息顯示，和睦家醫院為私家醫院，在疫情前一般門診掛號成人收費1200至1500元，兒童患者收費1000元。

據報導，武漢居民劉先生說，現在醫院是最繁忙的地方。他發出質疑：「醫院的醫生也陽了，真有點蹊蹺。你看看，剛宣布不做核酸，全民放開管控，病毒就來了，全武漢人感染了。感覺有點蹊蹺，傳染不可能來得那麼快。疫情死亡率比2020年疫情時稍低，但是火葬場人員現在忙不過來，這次死的多數是老人和有基礎病患者。」

貴陽市南明區花果園社區居民郭先生說，當地的疫情也很嚴重。居民買不到感冒藥、退燒藥，進醫院前抗原測試陰性，出醫院卻成了陽性：「我接觸幾個人，十有八九要麼居家，要麼在發燒，總而言之，都不太安寧。」