我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

中疾控前專家：北京疫情高峰很快過去 第4劑須變換疫苗

記者廖士鋒／綜合報導
曾光22日強調，第四劑一定要變換疫苗。圖為他2021年接受專訪。（取材自微信）
曾光22日強調，第四劑一定要變換疫苗。圖為他2021年接受專訪。（取材自微信）

北京疫情之嚴峻，從官方報告致死病例即可看出。不過專家認為，北京疫情高峰很快會過去，至少會在春節前，也強調第四劑一定要變換疫苗，勿再施打滅活疫苗。

曾任中國衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光22日在網易未來大會「創新力論壇」上指出，新冠病毒的病死率，在武漢的時候已經超過5%，而現在「遠遠低於千分之一，甚至可以說是低於萬分之一了」。

對於中國之前接種疫苗是不是不起作用？曾光認為，「還是起作用的」。他分析指出，這次的發病溫度比較高，39度、40度都有，「易感者可以說阻擋它的傳播效果不好，但是預防重症發生，預防死亡，還是起到一定效果的」。他也強調，不能把病例的大幅度上升歸結為疫情的放開，它是綜合原因造成的，包含自然因素與社會因素等。

對於目前中國輿論擔心的二次感染問題，曾光直言，這次感染風波來得很重，「一個特點是給我們普及了一下自然免疫」，如今加強疫苗接種要快馬加鞭，特別是要對老年人還沒被感染的，對醫務人員，對和公共接觸比較多的人員，要率先進行疫苗接種。

他並建議，不管是以前打了兩針還是三針的人員，都可以開始打第四針了。在這之中，必須注意「第四針一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了」。

疫苗 疫情 北京

上一則

李嘉誠砸144億港幣 在港抄底獵地 3個月投標3塊地

下一則

港聖誕湧外遊 機場連3天逾2萬人次離境 本地市道失救商場冷

延伸閱讀

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
中專家：北京疫情高峰春節前會過去、第4劑須變換疫苗

中專家：北京疫情高峰春節前會過去、第4劑須變換疫苗
德國願提供新冠疫苗協助防疫 也遭中國拒絕

德國願提供新冠疫苗協助防疫 也遭中國拒絕
北京頤和園「金光穿洞」冬至限定 宛如17盞燈在湖面升起

北京頤和園「金光穿洞」冬至限定 宛如17盞燈在湖面升起

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
中國鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）

中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

2022-12-20 14:10

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲