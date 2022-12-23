法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

中國COVID-19抗疫政策急轉彎，感染與病逝人數飆升，引發國際擔憂。法媒分析中國疫情 控管開放上的策略錯誤，感染病學家巴盧（François Balloux）更直言，一場「人道災難」即將來臨。

中國政府兩週前解除所有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）管控，導致疫情大爆發，染疫人數與離世人數驟增，陷入防疫物資匱乏與醫療能量崩垮的窘境。

法國迴聲報（Les Echos）22日刊登報導指出，中國當局正嘗試前所未有的策略，企圖透過大規模急速感染，在春天時達到集體免疫。未來幾週恐將有上億人感染，但北京 也盼藉此緩解經濟危機。

法國廣播電台（RFI）北京特派拉加德（Stéphane Lagarde）22日的報導也有相似標題，表示中國從「零病毒」，急轉至「全面病毒」，感染海嘯席捲，進入與Omicron共存的「病毒恐怖」。

拉加德寫道，一堆民眾網路暱稱加上「羊」表情符號，意味自已「陽」了，「讓人有回到2020年春天的錯覺」。

他指出，北京之前延長清零政策有兩個原因，一是維持中國20大前的穩定，確保沒有意外發生；另一則是疫苗 時程落後，中國國產疫苗研發不及，卻又不願核准外國疫苗。

有鑒於因人民不滿而引發的白紙革命與經濟停滯，各界原本預測中共將於明年春天完成高齡人口疫苗接種後逐步改變抗疫策略，未料政策卻在一夜之間徹底改變。「動態清零」一詞從媒體中消失，取而代之的是「快速達峰」。

倫敦大學學院遺傳學研究所所長暨傳染學病家巴盧則在21日的法媒專訪中表示，中國感染人數恐將「史無前例」上升，並警告一場「人道災難即將來臨」。

巴盧指出，在停止篩查後，中國疫情死亡人數從此將變得無法計數，但可以確定是，中國官方宣稱的死亡率絕對低於真正的數字，「接下來3個月內，將有約70%到80%的中國人口遭到感染」。

他表示，中國的問題在於65到80歲人口的疫苗接種率極低，估計只有40%。而他認為，中國政策急轉彎的錯誤之一在於沒有在發放疫苗後再放寬措施。

巴盧也曾批判中國3年來嚴格的清零政策。他22日在推特上寫道：「我對現在的中國政權沒有一絲同情，且我深信他們對疫情的處理是場災難。儘管如此，我還是希望他們能盡可能減緩人民被刻意灌輸的恐懼。」