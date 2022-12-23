「殯儀館超負荷」 京媒報導被撤

中國近期殯儀館人潮眾多，他們的家人都在近日過世。圖為北京一處火葬場外民眾。（Getty Images）

多家外媒報導稱中國多地火葬場正疲於應對死亡人數大增狀況，但迄未獲中國官方證實。中共 黨報北京 青年報昨突然刊出北京通州區民政局坦承當地殯儀館需火化遺體從一天40具暴增到150具，加上殯儀館人員染疫，人力緊張，殯儀館已超負荷運轉報導，隨即衝上微博 熱搜，但幾個小時後就被撤下。BBC則質疑，「中國標準」式的統計，已使中國的染疫真相難以追蹤。

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署名中共黨媒北京青年報社區報的報導文章昨天傍晚出現在中國各媒體入口網站。文中指出，近日一則通州區殯儀館的通知引發市民關注，通知上寫道：「因火化設備維護，自2022年12月11日零時起，我館嚴格實行預約火化制度。通州區戶籍亡故居民和非通州區居民在通州區域內醫院亡故的可直接預約火化。 非通州區戶籍且在通州區域以外醫院亡故居民每日限約20具」。

北青社區報記者聯繫通州區民政局了解到，近期需要火化的遺體增多，以前一天大概40具，現在加班加點一天有140至150具，與此同時，殯儀館部分工作人員感染新冠，人力緊張，殯儀館已經超負荷運轉。 明天（12月23日）預約的部分遺體已經安排延後火化了」。

報導並引述一名通州居民在微信聊天中提到：「通州火葬場確實是要排隊了」。報導同時指出，特殊時期，如何保證殯葬行業有效運轉，也需要納入全鏈條保障工作的視野之中。

這篇報導一度衝上微博熱搜，有網民難以置信地留言：「國家衛健委不是通報死亡總計不到十人，怎麼殯儀館都不堪負荷了？」也有網民稱「終於承認說謊了」，並大讚寫這篇報導的記者「有膽識」。不過這篇報導在各入口網站上架幾個小時後就被撤下。有網民留言「想必是官方屏蔽，不想讓人民知道真相」。

BBC報導指出，駐北京的美聯社記者姜大翼（Dake Kang）近日探訪了首都的東郊殯儀館及火葬場指出，館外有一20人站在外面等候；殯儀館附近商店店員說，估計一天有約50到100人被火化，平常就是幾十人。瀋陽一名殯儀館員工說，有些遺體積壓長達五天未火化，火葬場「徹底擠滿了」，但「死亡證上的致死原因是肺炎，不是新冠」。

姜大翼說，他跟一些家屬談過，「他們說親人是在家屬新冠陽性之後去世的。這很奇怪，因為當時官方的死亡數字是沒有新冠死亡報告病例。這可能是因為中國統計新冠死亡數字的方式而變得奇怪」。

BBC報導指出，很多國家用「超額死亡」來統計，這是比疫情前通常情況下的死亡人數超出的數字。而中國則嚴格將新冠致死的標凖定為須有證據顯示病人因病毒而造成肺損傷，使得中國新冠病例上升的幅度變得很難追蹤。