穗醫院可開輝瑞新冠藥Paxlovid 檢查費6千 藥費2300元

廣州有醫院可開輝瑞新冠藥Paxlovid，檢查費用比藥費貴。（取材自財聯社／受訪者供圖）

新冠疫情 嚴峻，廣州有醫院可開輝瑞新冠藥Paxlovid，但檢查費用比藥費還貴。另外，溫州一家藥店布洛芬片賣價比進價貴百倍，被立案查處。

財聯社引述廣州日報報導，12月22日起，新冠特效藥Paxlovid將在廣州和睦家醫院發熱門診提供。屆時發熱患者可前往該醫院的發熱門診就診，醫生將根據病情判斷是否開具Paxlovid處方。記者調查到，新冠特效藥Paxlovid的費用約為2300元（人民幣，下同，約329.27美元），檢查費用逾6000元，該藥每天限量供應，額滿即止。

另據溫州網報導，龍灣區 市場監管局執法大隊聯合永中市監所、永興市監所分別查處兩起違法哄抬藥價案件，其中一家藥店甚至將進貨價兩塊多的布洛芬片賣出了107倍的高價。據悉，這些行為涉嫌違反「中華人 民共和國價格法」相關規定，已被立案查處，目前正在進一步調查中。

據龍灣區市場監管局相關工作人員介紹，此次查處的一家中草藥店負責人曾於今年3月、10月和11月，分多次從不同渠道以2.69元/瓶、2.67元/瓶、3.2元/瓶的價格購入規格為100片/瓶的布洛芬片共計73瓶。據悉，原銷售價格為15元/瓶，但是由於市場上布洛芬一藥難求，從12月18日起，當事人便以85元/瓶的價格開售售賣，並將藥品拆零銷售，先後以85元/份的價格出售50片/份、30片/份的「拆零布洛芬片」。成本僅為2.69元左右的布洛芬片被他賣出了折合每瓶283.3元的「天價」，超過其成本的100倍，較之前銷售單價上漲了1888.9%。

而另一家店所銷售的「雙氯芬酸鈉緩釋膠囊」進貨價22元/盒，原售價28元/盒，在藥品緊缺時售價被直接抬高到84元/盒，進銷差價率達281%。同時，藥店工作人員還存在捏造、散布漲價信息，擾亂市場價格秩序的行為。