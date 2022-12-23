我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約強風豪雨 聖誕出遊掃興

酒駕、超速大執法 紐約市警拚「零死亡」

穗醫院可開輝瑞新冠藥Paxlovid 檢查費6千 藥費2300元

中國新聞組／北京23日電
廣州有醫院可開輝瑞新冠藥Paxlovid，檢查費用比藥費貴。（取材自財聯社／受訪者供圖）
廣州有醫院可開輝瑞新冠藥Paxlovid，檢查費用比藥費貴。（取材自財聯社／受訪者供圖）

新冠疫情嚴峻，廣州有醫院可開輝瑞新冠藥Paxlovid，但檢查費用比藥費還貴。另外，溫州一家藥店布洛芬片賣價比進價貴百倍，被立案查處。

財聯社引述廣州日報報導，12月22日起，新冠特效藥Paxlovid將在廣州和睦家醫院發熱門診提供。屆時發熱患者可前往該醫院的發熱門診就診，醫生將根據病情判斷是否開具Paxlovid處方。記者調查到，新冠特效藥Paxlovid的費用約為2300元（人民幣，下同，約329.27美元），檢查費用逾6000元，該藥每天限量供應，額滿即止。

另據溫州網報導，龍灣區市場監管局執法大隊聯合永中市監所、永興市監所分別查處兩起違法哄抬藥價案件，其中一家藥店甚至將進貨價兩塊多的布洛芬片賣出了107倍的高價。據悉，這些行為涉嫌違反「中華人民共和國價格法」相關規定，已被立案查處，目前正在進一步調查中。

據龍灣區市場監管局相關工作人員介紹，此次查處的一家中草藥店負責人曾於今年3月、10月和11月，分多次從不同渠道以2.69元/瓶、2.67元/瓶、3.2元/瓶的價格購入規格為100片/瓶的布洛芬片共計73瓶。據悉，原銷售價格為15元/瓶，但是由於市場上布洛芬一藥難求，從12月18日起，當事人便以85元/瓶的價格開售售賣，並將藥品拆零銷售，先後以85元/份的價格出售50片/份、30片/份的「拆零布洛芬片」。成本僅為2.69元左右的布洛芬片被他賣出了折合每瓶283.3元的「天價」，超過其成本的100倍，較之前銷售單價上漲了1888.9%。

而另一家店所銷售的「雙氯芬酸鈉緩釋膠囊」進貨價22元/盒，原售價28元/盒，在藥品緊缺時售價被直接抬高到84元/盒，進銷差價率達281%。同時，藥店工作人員還存在捏造、散布漲價信息，擾亂市場價格秩序的行為。

灣區 疫情 華人

上一則

對抗新安保文件 中航母遼寧艦模擬攻日 習近平下的令?

延伸閱讀

張文宏：上海一周內達感染峰值

張文宏：上海一周內達感染峰值
暖新聞…「你需藥，大家幫」 中國民間互助分享退燒藥

暖新聞…「你需藥，大家幫」 中國民間互助分享退燒藥
「外國疫苗」首進中國 德BNT輸中 僅限僑民接種

「外國疫苗」首進中國 德BNT輸中 僅限僑民接種
下班持槍搶止痛藥 金山警員被判刑

下班持槍搶止痛藥 金山警員被判刑

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路