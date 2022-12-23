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中2院士同日「因病過世」 名人相繼身故掀恐慌 網促公布死因

中國新聞組／北京23日電
京城四大名醫施今墨之子、施門學術傳人施小墨逝世。（取材北京日報）
京城四大名醫施今墨之子、施門學術傳人施小墨逝世。（取材北京日報）

中國傳出多位知名醫師、學者、中國工程院院士等近日過世消息，由於多未宣布具體死因，且時值中國的新冠疫情在管控放鬆後大爆發時期，引發網民猜測這些名人是否幾乎都死於新冠染疫。有網民因此質疑國內專家一再稱新冠危害低於流感是「說謊」，其實中國醫療物資系統早已臨近崩潰。他們要求官方應公布死因，不要放任社會恐慌。

中國新冠疫情近期全面爆發，北京殯儀館被傳有大批遺體等待火化，但國家衛健委連日公布全中國感染新冠人數大都僅數千例，且少有新增死亡病例，引來外媒質疑疫情「蓋牌」。近來中國又傳出多位名人過世，且大都未提及死因，坊間猜測不斷。

自12月以來，中國兩院院士已有多人身故，除21日發布「因病過世」兩名中國工程院院士，分別是中國雷射武器開創者趙伊君、稀土冶金專家張國成之外，還包括中國科學院院士、力學家，清華大學航太航空學院工程力學系教授黃克智，工程院院士、光纖通信專家趙梓森，工程院院士、環境工程學家湯鴻霄，著名經濟學家曹鳳岐、著名歷史學者劉統等人。

另被譽為京城四大名醫施今墨之子、施門學術傳人的北京同仁堂施小墨中醫館館長施小墨，20日在北京逝世，享年78歲。同日，馬克思主義經濟學家、教育家、新中國馬克思主義政治經濟學的主要開拓者和奠基人之一、中國人民大學榮譽一級教授胡鈞也在北京過世。

上述的名人全被通報「因病醫治無效」過世，但相關報導均未提到是什麼病導致身故。不少網民在社群平台留言，要求官方公布這些名人的死因是否與近期爆發的新冠疫情有關。

有網民及自媒體評論指出，近期北京訃告連連，雖未註明死因，但民眾大都直覺與新冠有關，這代表Omicron並不像國內醫學專家和權威人士所說的那樣，危害低於流感，也證明此次讓所有人猝不及防的疫情管控政策轉向，已使醫療物資的保障幾乎癱瘓。

自媒體海盜長評論指出，自12月初放開以來至今，藥店的感冒、消炎、退燒藥一粒難求，大家期待的經濟恢復沒有出現。反而很多長者因為疫情離開，令人不勝唏噓。「他們只是這次病毒危害的冰山一角，還有多少普通百姓因為病毒肆虐而離開了親人呢？」期待國家盡快拿出有效措施應對，並建議一些文化名人和知名人士的去世訃告都要註明病因，避免社會的恐慌感。

中國人民大學一級教授胡鈞逝世。（取材自北京青年報）
中國人民大學一級教授胡鈞逝世。（取材自北京青年報）

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