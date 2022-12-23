網傳中國衛健委內部文件 曝20天2.48億人確診

中國放寬防控後確診病患急增，多地醫院發熱門診不堪負荷。深圳市龍華區人民醫院一名人員手舉「發熱門診預計等待15小時」告示牌，提醒大排長龍民眾繼續等待。（取材自微博）

中國新冠疫情 持續擴散，一份網傳中國國家衛健委會議紀要顯示，根據估算，12月1日至20日累計感染已達2.48億人。上海新冠醫療救治專家組組長張文宏指出，上海將會在一周內達到感染的峰值，他希望老人不要同時間感染，因為醫療資源會非常緊張。

自由亞洲電台報導，中國社交媒體昨天流傳「中國國家衛健委會議紀要」，披露12月1日至20日累計感染新冠病毒人數，已達2.48億，占總人口17.65%。單在12月20日，新增感染人數就達到3700萬人，數字比中國政府承認的每日數千人相差甚遠。中國官方未就這份內部文件作出否認。

會議紀要顯示，中國31個省級行政區中，北京 、四川疫情分居第1、2名，累計感染率均已超過50%；介於20%至50%者依序為天津、湖北、河南 、湖南、安徽、甘肅和河北。

紀要指出，估算20日單日新增感染人數為3699.64萬人，占總人口的2.62%，且較19日、18日持續上升。按省區排名，當日新增感染率（感染人數除以總人口）前5名依序是四川、安徽、湖北、上海和湖南。若按城市（含直轄市）排名，前4名依序是成都、蘭州、合肥和上海。

若依累計感染人數排序，超過2000萬人的省區依序為四川、河南、湖北；1000萬至2000萬人者依序為湖南、河北、廣東、北京、安徽、山東。

城市（含直轄市）方面，累計感染超過500萬人的城市依序為北京、成都、武漢、天津、鄭州和重慶。

另外，據澎湃新聞報導，張文宏昨日出席一場直播時，提到他去了上海多個區的養老院，發現已有不少老人感染新冠，但「好在已感染新冠的老人中，整體出現肺炎、新冠重症的比例很低」。

張文宏表示，現在新冠疫情還在逐漸攀升，預期一周內達到感染的峰值，感染峰值的到來，也會使得重症率增多，「對整個醫療資源帶來一定的影響」。他強調，希望老年人不要在同一段時間感染新冠，「如果這樣，那我們的醫療資源就會非常緊張」。

自媒體「小鎮詩人」在百度發布多張照片指出，「發燒」像霧霾一樣籠罩在豫東平原。當地鄉鎮衛生院的發燒病患人山人海，很多都是老年人，不少科室也臨時改造成輸液間，有人等了兩個小時才輪到。

此前武漢大學社會學院教授呂德文就在接受觀察者網訪問時示警，農村醫療體系資源有限，後續未能指望外援，農村可能面臨醫療體系被擊穿的風險。