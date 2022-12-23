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新年旺季遇疫情 京滬杭商場「陰了」 砍營業時間3小時

中國新聞組／北京23日電
杭州某商場12月21日客流。(取材自聯商網)
杭州某商場12月21日客流。(取材自聯商網)

隨著防疫「新十條」的落地實施，多地開始放寬疫情管控，導致染疫人數大增。新年消費旺季無奈遇疫情，多個省市商場近期均迎來「至暗時刻」，人流驟降之下，很多高場紛縮短營業時間三至四小時。有業界預期，今年的新年旺季不但未受惠於政策鬆綁，生意恐比往年更糟。

根據聯商網報導，全面放開政策實施後，一方面確診病例持續上升，另一方面對商場等實體商業不再有防控限制，市民出行也不再受限，但實體商業是否迎來了黎明？實情則是防疫鬆綁後，實體商場卻「陰」了。有商場近半員工陽了，客流大幅下滑，被迫選擇縮短營業時間，降低人工、水電、租金等運營成本。

眾多商場紛紛調整營業時間。(取材自聯商網)
眾多商場紛紛調整營業時間。(取材自聯商網)

另據財新網報導，京滬杭多地商場近期紛紛縮短營業時間。例如，北京西單的老牌百貨君太百貨，20日發布營業時間調整通知，即日起營業時間縮短三小時、周末縮短一個小時。杭州、南京、上海、長沙等地多個商場，同樣調整營業時間。

雖然進入商場已毋須「掃碼」，但一名連鎖火鍋品牌雲南地區加盟商說，近期商場人流銳減，銷售拉不起來，員工耗在店內不但增加營運成本，長時間上班也會增加感染風險，因此乾脆提早打烊。

一般來說，「雙旦」期間，客流量會迎來峰值，對於商場來說是絕佳的大促時機。然而，對於長久以來受疫情影響的商場來說，最後的機會也被慘淡客流和緊缺人力所掠奪。在客流下降、人力短缺的雙重作用下，一些商場年末活動也受到了影響。於是不只一家商場透露將取消12月的營銷活動，有的甚至直接取消了聖誕節活動。

市面究竟有多冷清？從地鐵客運量可以看得出來。北京地鐵公布的客運量數據顯示，在本輪防控政策調整之前，地鐵日客運量均超500萬人次。近兩周，日客運量平均約為138萬人次。其他省會城市如西安、南京等，本周地鐵線客流量也分別較11月大跌約7成和6成。

杭州地鐵火車東站。(取材自聯商網)
杭州地鐵火車東站。(取材自聯商網)

地鐵 疫情 北京

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