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太多員工「陽了」 多地公共機構紛紛停擺

中國新聞組／北京23日電
由於染疫員工太多，中國多地公共機構相繼宣布，因為減員嚴重暫停業務辦理或調整開放時間。圖為北京東單通往崇文門方向的東單南大街，平日車流量龐大，但12月中的上班日卻空無一車。（中央社）
由於染疫員工太多，中國多地公共機構相繼宣布，因為減員嚴重暫停業務辦理或調整開放時間。圖為北京東單通往崇文門方向的東單南大街，平日車流量龐大，但12月中的上班日卻空無一車。（中央社）

由於染疫員工太多，中國多地公共機構相繼宣布，因為減員嚴重，暫停業務辦理或調整開放時間。許多地方政府為此揚言，絕不能藉口「陽了」不履職盡責，還要輕症、無症狀員工到班。

綜合澎湃新聞、每日經濟新聞報導，西安市長安區勞動就業管理服務中心昨天發出通知稱，「受近期疫情傳播風險加大、中心各科室陽性減員嚴重等問題影響，就業中心辦事大廳已無法正常提供線下業務辦理，現不得已宣布暫停對外辦公，線上業務正常。」

河南濮陽市醫保局也宣布，因疫情原因，造成陽光大廈醫保窗口嚴重減員，窗口無法正常辦公，19日起暫停辦理線下業務，宣導市民線上辦理業務。

儘管中央要求不能停診拒接病患，山西陽泉市婦幼保健院17日發布緊急通告稱，因疫情原因，陽泉市婦幼保健院兒科已無法正常執行工作，決定於18日早上8時起，兒科門診、急診暫停接診，恢復時間另行通知。

天津市靜海區人力社保局昨天也稱，近期受疫情影響，「海河英才」人才引進聯審窗口多名工作人員出現持續高燒等症狀，導致嚴重減員。經研究，21日起暫停窗口線下服務。

殯儀館爆滿之際，哈爾濱市殯葬事務服務中心通告，暫停部分殯儀服務業務。20日起暫停遺體守靈、遺體告別殯儀服務，恢復時間另行通知。

類似的通告近期海量發布，顯示當前疫情已嚴重衝擊中國公共服務。

與此同時，中國多地政府喊出「確保黨政機關正常履職」，揚言絕不能藉口「陽了」，不履職盡責。

湖南省岳陽市委書記曹普華19日在疫情防控會議稱，躺平不可取，躺贏不可能，要堅決摒棄「等病來」的消極思想、「怕得病」的恐慌情緒、「不會病」的鬆懈心態，堅定信心決心，發揚鬥爭精神，更科學、更精準、更有效地做好防控。

他還要求，確保機關正常履職、企業正常經營、社會正常運行、群眾正常生活，絕不能藉口防疫、「陽了」，不履職盡責，不安心上班，甚至故意破壞生產生活秩序。

近日，浙江、貴州、安徽的部分地區宣布，無症狀甚至輕症均可在做好防護的情況下正常上班，確保保障城市運轉的工作不斷，秩序不亂。這也代表，染疫員工還得被叫回去上班。

疫情 就業 醫保

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