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布林肯強調中國應分享疫情資訊 稱準備好協助抗疫

張文宏：上海一周內達感染峰值

記者廖士鋒／即時報導
近日，湖南長沙啟動新冠疫苗第四劑接種，在多個疫苗接種點開展吸入式新冠疫苗接種。（新華社）
近日，湖南長沙啟動新冠疫苗第四劑接種，在多個疫苗接種點開展吸入式新冠疫苗接種。（新華社）

中國新冠疫情持續擴散，上海新冠醫療救治專家組組長張文宏22日指出，上海將會在一周內達到感染的峰值，他希望老人不要同時間感染，因為醫療資源會非常緊張。此外，隨著中國疫情急速擴展，傳出不少農村地區出現「排隊輸液（打點滴）」景象，部分基層衛生機構瀕臨崩潰。

中國國務院聯防聯控機制醫療救治組21日召開電視電話會議，強調三級醫院要兜住醫療救治和生命保障的底線，全力做好老年和兒童重症患者醫療救治。

據澎湃新聞，張文宏22日出席一場直播時，提到他去了上海多個區的養老院，發現已有不少老人感染新冠，但「好在已感染新冠的老人中，整體出現肺炎、新冠重症的比例很低」。

張文宏表示，現在新冠疫情還在逐漸攀升，預期一周內達到感染的峰值，感染峰值的到來，也會使得重症率增多，「對整個醫療資源帶來一定的影響」。他強調，希望老年人不要在同一段時間感染新冠，「如果這樣，那我們的醫療資源就會非常緊張」。

當前，北京染疫者急升，導致醫療體系面臨巨大壓力。山東、湖南及江蘇南京傳出已應主管部門要求，調派大批醫護人員緊急前往北京支援。

上海等其他地方疫情嚴重度不如北京，但布洛芬等退燒藥品大缺，上海、浙江、成都等多地都出現社區民眾自發性分享家中藥物存量給急需用藥者的暖心行動。

城市疫情升溫，中國農村疫情也不容樂觀。陸媒第一財經以中國中部人口大省為例，指該省一小鎮，常住人口7.3萬人，衛生院執業醫師僅18人，鎮內8家藥店的布洛芬、連花清瘟膠囊早被搶購一空。當地農村多數青壯年外出打工，家裡只剩老人與小孩，不諳新冠疫情資訊，會誤以為是受風寒的感冒，一旦延誤就診，後果不可小覷。

目前中國農村感染情況，已經蔓延到嚴重擠兌醫療資源的程度。綜合界面新聞等陸媒報導，不僅是河南，湖北、四川、珠三角周邊鄉鎮，都已經傳出有大量發燒病患。

自媒體「小鎮詩人」在百度發布多張照片指出，「發燒」像霧霾一樣籠罩在豫東平原。當地鄉鎮衛生院的發燒病患人山人海，很多都是老年人，不少科室也臨時改造成輸液間，有人等了兩個小時才輪到。

此前武漢大學社會學院教授呂德文就在接受觀察者網訪問時示警，中國農村醫療體系資源有限，後續未能指望外援，農村可能面臨醫療體系被擊穿的風險。

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