明年全面開放？中解封邊境 傳1月3日入境改0+3

有消息稱，明年1月3日起，入境中國將優化為「0+3」，等於入境不用隔離。圖為北京朝陽合生匯商場，市民在餐飲門店內堂食。北京多家商場日前發布公告，12月21日起，餐飲堂食不再查驗核酸陰性證明。 (中新社)

中國將邊境 解封消息不斷傳出，香港衛視報導，中國將於2023年1月3日起不再採取境外入境隔離措施，將從目前「5+3」優化為「0+3」，意味明年將全面開放。對此，中國外交部昨日回應雖未證實但也沒有否認，表示將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利，但未具體說明內容與時程。

中國目前入境隔離措施為「5+3」，也就是五天集中隔離及三天居家隔離。此前傳出成都在12月9日已將入境隔離放寬為「5+0」，最新消息是多位近日搭乘國際航班入境成都旅客在社交平台表示，成都入境隔離已變「2+3」，其間被通知集中隔離改為二天，核酸結果陰性即可自行離開，但旅客反映的居家隔離時間各異。

據澎湃新聞求證成都雙流國際機場，機場熱線工作人員表示，還未收到相關隔離政策調整，通知仍為「5+3」政策。成都衛健委熱線及官方12345政務服務便民熱線回應香港01時也稱，目前入境隔離政策為「5+3」，未收到新通知。

有消息稱，明年1月3日起，入境中國將優化為「0+3」，等於入境不用隔離。圖為北京三里屯太古裡的白兔造型裝飾亮相街頭，迎接癸卯兔年的到來。 ( 中新社)

對於外界關心中國何時開放境外旅遊，中國外交部發言人毛寧21日在例行記者會上表示，「將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利。」

毛寧指出，新冠疫情 爆發近3年來，中方堅持統籌兼顧、合作共贏，率先在全球復工復產，積極推動高水平開放，通過快捷通道優化簽證政策，有序增加國際航班，簡化遠端防控措施等安排，便利人員往來，為維護全球產業鏈、供應鏈的穩定作出了重要貢獻。而中方也將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利。

此前，中國外交官也釋出邊境開放的正面訊息。比如駐美大使秦剛12日出席「旗語」新聞社非洲峰會論壇時表示，中國政府不斷因時因勢調整優化相關防控舉措。「現在部分防控措施得到了優化調整，相信在不久的將來，會有更多的優化措施出台，國際旅行將變得更加容易。」

另據中央社報導，日本 外務大臣林芳正原本朝12月底訪中與中國外交部長王毅會談進行協調，目前已知有意延至2023年1月下半月後，研判可能跟中國新冠疫情急速擴大有關。

日本朝日電視台報導，在11月舉行的日中領袖會談針對林芳正早日訪中一事達成共識後，日中政府持續就在雙方邦交正常化50周年的今年內促成林芳正訪中進行檢討。

不過，日本外務省官員表示，目前一直處於「未接獲中國方面明確回覆」的狀態。背後原因可能跟中國改變「清零政策」導致確診人數快速增加等，造成中國境內持續混亂有關。