暖新聞…「你需藥，大家幫」 中國民間互助分享退燒藥

中國各地頻傳缺藥。圖為一名工作人員在湖南長沙市一家藥店的物流中心搬運藥品。(新華社)

中國放鬆防疫 管控以來，各地退燒藥、感冒藥、抗原檢測盒嚴重短缺。目前多地正在協調免費發放退燒藥物，海口4萬粒、三亞7萬粒、東莞10萬粒…大量藥房、個人也加入發藥行列。社區的微信 群更成為「共享群」，哪家有需求，立刻有住戶援助，「你需藥，大家幫」民間互助匯成冬日暖流。

中國是全球布洛芬原料藥生產和出口大國，占全球產能的三分之一。目前恒瑞醫藥等大型醫藥企業正在積極擴大產能，但在大面積感染的情況下，運輸、分銷渠道不暢，藥品仍需一段時間才能到達群眾家中。

據騰訊後台數據統計，截至21日下午，藥品需求量最大的五個城市分別是深圳、杭州、上海、廣州和南京。提供藥品最多的五個城市是北京 、深圳、上海、廣州和杭州。

綜合媒體報導，多地政府為了緩解一藥難求現象，協調藥企、藥店免費向居民發放退燒藥。

東莞國藥響應防疫工作要求，在東莞市場監督局的協調和東城街道配合下，將首批到貨的10萬粒布洛芬退燒藥免費贈送給有需要的市民，每位市民登記身分證後，可領取六粒布洛芬。大參林藥店在佛山市發放3.6萬粒退燒藥。

三亞市市場監督管理局牽頭組織首批18家藥店，21日起向全市市民免費發放7萬粒退燒藥。海口市也免費發放4萬粒退燒藥。同日，河南省周口市、洛陽市、平頂山市等發布關於免費發放退燒藥品的通知。湖北孝感城區83家藥店20日起也免費發放3.8萬粒布洛芬。

另外，鄰里贈藥的暖心場景也在多地上演，社區的微信群成為「共享群」，拉近了居民距離。

杭州西湖區崇文公寓的業主群裡，因為沒有退燒藥而求助的詹先生得到了其他業主協助。甚至有已經陽了的業主，也願意分享布洛芬，「放在鞋櫃上啦」。

武漢沌口街道建華社區群裡，舒先生因為家裡老人發燒而求助，很快有鄰居將藥品放在社區長椅給他，讓他感動真的是「遠親不如近鄰」。而多個小區也主動發起愛心包捐贈的行動。