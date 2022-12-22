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中國多位名人「因病過世」 網嘲：滅不了病就滅病名

記者陳言喬／綜合報導
「共和國勳章」獲得者張富清20日在武漢因病去世，享年98歲。(取材自微博)
「共和國勳章」獲得者張富清20日在武漢因病去世，享年98歲。(取材自微博)

中國染疫人數爆增，許多老年人近期死亡的訃聞陸續傳出，但官方的通報都未提到與新冠有關，這些過世者包括科學家、醫學家、建築學家，以及獲得中國「共和國勳章」等知名人士，全在這幾天「因病過世」。

來源：youtube

央視報導，從家屬處獲悉，「共和國勳章」獲得者、戰鬥老英雄張富清20日在武漢因病去世，享年98歲。「共和國勳章」是中華人民共和國最高榮譽勳章，張富清是首批獲獎者。報導未提及具體病情。

北京大學藥學院20日公告，中國著名藥劑學家、前北京醫科大學藥學院藥劑教研室主任、藥學院藥學系主任、北京醫科大學校務委員會委員、國家醫藥管理局新藥審評委員、國家藥典委員會委員的魏樹禮教授，19日因病醫治無效於北京逝世，享年88歲。

北京協和醫院官方科普平台「協和醫生說」20日發布消息稱，中國風濕免疫學的先驅和開拓者、北京協和醫院風濕免疫科蔣明教授因急性心肌梗死醫治無效，於12月18日逝世，享年92歲。

清華大學建築學院20日發布訃告，著名建築教育家、建築學家、清華大學建築學院教授栗德祥18日因病醫治無效，在北京逝世，享年80歲。

中國石油大學(北京)、中國石油大學(華東)17日發布訃告稱，著名石油教育家、重質油加工專家、中國石油大學重質油加工國家重點實驗室首任主任林世雄，因病醫治無效，16日在北京逝世，享年90歲。

網友均認為他們的過世都與感染新冠有關，但中國官方已明確區分新冠死因，因其他疾病、基礎疾病，比如心腦血管疾病等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。只有因新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭才歸類為被新冠病毒感染的死亡。有網友嘲笑，「消滅不了這個病，就消滅這個病名。」

清華大學建築學院教授栗德祥18日因病在北京逝世，享年80歲。(取材自微博)
清華大學建築學院教授栗德祥18日因病在北京逝世，享年80歲。(取材自微博)

北京 石油 教育

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