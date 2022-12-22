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胡錫進染疫6天 持續高燒、低燒 自承情況不太好

記者陳言喬／綜合報導

環球時報前總編輯胡錫進感染已六天，21日在其微博表示，他的情況不是太好，持續高燒、低燒。但他仍表示，「我覺得自己理應是多遭些罪的那一個。如果我輕輕鬆鬆，兩、三天就好得乾乾淨淨，愧對洪流」。

胡錫進是早前倡議為救經濟，應適度放寬防疫規定的大V（經微博認證的知名博主）之一，胡錫進目前擁有2482萬的粉絲，是中國少數具有影響力的媒體人之一。

62歲的胡錫進本月3日才表示每天做300個伏地挺身，並多吃營養的食物準備對抗來勢洶洶的病毒。

他16日宣布自己快篩陽，就在家中隔離自癒。他21日在微博表示，「老胡的情況不是太好，高燒之後，又經歷了連續四天的低燒，都是上午退燒，下午晚上又燒起來。今早37℃整，是這幾天早上體溫最高的，看來今天情況不會很妙」。

他說，「我成了周圍人裡發熱時間最長的之一。這挺公平哈。我支持放開，這股奔向未來的洪流裹著最初的一些困難困難和犧牲，我覺得自己理應是多遭些罪的那一個。如果我輕輕鬆鬆，兩三天就好得乾乾淨淨，愧對洪流」。

他表示，「我同樣覺得，我沒有權利長時間躺在床上，我應該起來，在隔離中通過電話工作。主要是，我採訪的很多人都是歇一周左右就上班了，他們沒有長時間休息的條件。我希望與他們一樣，這是我心底深處的一份呼喚。而且，在我做總編輯16年的那段職業生涯中，每次發燒我都是在工作中挺過去的」、「會很快好起來的，沒問題的，對自己身體，對整體局勢我都抱著這樣的信心」。

他的這則微博有多達6300多人的留言，多數鼓勵並祝福他早康復，還有人說要幫他送東西去。

微博 防疫

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