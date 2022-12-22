病歿數遭低估？中國：肺炎、呼吸衰竭才算染疫亡

美媒報導，美國與英國 界定感染新冠致死病例包括任何確診與可能死於其他疾病的患者，中國則稱只有病毒導致的肺炎及呼吸衰竭才算染疫病亡，明顯大不同。

美國自由亞洲電台報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）官網顯示，若新冠病毒是導致病亡的條件之一，可被列入死因。在許多情況下，病毒會導致危及生命的疾病。CDC指出，若一名確診者死於車禍 則不會被列死亡病例，除非體檢醫師認爲病毒是車禍的肇因。

此外，英國衛生及社會關懷部公布的染疫病亡病例，也包括任何經檢測呈陽性但可能死於其他疾病的患者。這些歸類方法與世界衛生組織（WHO）的見解大致相同。世衛組織曾強調，全球可能低估染疫死亡人數。

中國國務院聯防聯控機制20日舉行記者會，北京 大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭爲首要死亡診斷，歸類爲新冠病毒感染導致的死亡。」

他說：「因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類爲新冠導致的死亡。」

報導說，換言之，中國當局只計算確診又死於呼吸衰竭的病患才算染疫病亡，如此似乎縮小染疫身故的範圍。

美國哈佛大學公共衛生學院榮休病毒學教授李敦厚認爲，作爲醫療及科學相關的依據，中國應公布兩種分類的死亡人數，以便中國自身和其他國家都能研究受益。

另據美國之音報導，中國解封以來，感染人數驟增，停屍間還堆滿屍體，就連北京郊區的火葬場也都大排長龍。但根據中國官方本周發布的疫情通報，解封以來僅七人染疫死亡，與殯儀館上千具遺體等待火化的情況形成極大反差，引發網民連聲質疑。台灣衛生專家涂醒哲表示，中國排除基礎病的死亡率恐比國際標準嚴重低估，少則七成五、多則九成以上。