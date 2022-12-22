病歿數遭低估？中國：肺炎、呼吸衰竭才算染疫亡
美媒報導，美國與英國界定感染新冠致死病例包括任何確診與可能死於其他疾病的患者，中國則稱只有病毒導致的肺炎及呼吸衰竭才算染疫病亡，明顯大不同。
美國自由亞洲電台報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）官網顯示，若新冠病毒是導致病亡的條件之一，可被列入死因。在許多情況下，病毒會導致危及生命的疾病。CDC指出，若一名確診者死於車禍則不會被列死亡病例，除非體檢醫師認爲病毒是車禍的肇因。
此外，英國衛生及社會關懷部公布的染疫病亡病例，也包括任何經檢測呈陽性但可能死於其他疾病的患者。這些歸類方法與世界衛生組織（WHO）的見解大致相同。世衛組織曾強調，全球可能低估染疫死亡人數。
中國國務院聯防聯控機制20日舉行記者會，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭爲首要死亡診斷，歸類爲新冠病毒感染導致的死亡。」
他說：「因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類爲新冠導致的死亡。」
報導說，換言之，中國當局只計算確診又死於呼吸衰竭的病患才算染疫病亡，如此似乎縮小染疫身故的範圍。
美國哈佛大學公共衛生學院榮休病毒學教授李敦厚認爲，作爲醫療及科學相關的依據，中國應公布兩種分類的死亡人數，以便中國自身和其他國家都能研究受益。
另據美國之音報導，中國解封以來，感染人數驟增，停屍間還堆滿屍體，就連北京郊區的火葬場也都大排長龍。但根據中國官方本周發布的疫情通報，解封以來僅七人染疫死亡，與殯儀館上千具遺體等待火化的情況形成極大反差，引發網民連聲質疑。台灣衛生專家涂醒哲表示，中國排除基礎病的死亡率恐比國際標準嚴重低估，少則七成五、多則九成以上。
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