我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

病歿數遭低估？中國：肺炎、呼吸衰竭才算染疫亡

中國新聞組／北京22日電

美媒報導，美國與英國界定感染新冠致死病例包括任何確診與可能死於其他疾病的患者，中國則稱只有病毒導致的肺炎及呼吸衰竭才算染疫病亡，明顯大不同。

美國自由亞洲電台報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）官網顯示，若新冠病毒是導致病亡的條件之一，可被列入死因。在許多情況下，病毒會導致危及生命的疾病。CDC指出，若一名確診者死於車禍則不會被列死亡病例，除非體檢醫師認爲病毒是車禍的肇因。

此外，英國衛生及社會關懷部公布的染疫病亡病例，也包括任何經檢測呈陽性但可能死於其他疾病的患者。這些歸類方法與世界衛生組織（WHO）的見解大致相同。世衛組織曾強調，全球可能低估染疫死亡人數。

中國國務院聯防聯控機制20日舉行記者會，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭爲首要死亡診斷，歸類爲新冠病毒感染導致的死亡。」

他說：「因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類爲新冠導致的死亡。」

報導說，換言之，中國當局只計算確診又死於呼吸衰竭的病患才算染疫病亡，如此似乎縮小染疫身故的範圍。

美國哈佛大學公共衛生學院榮休病毒學教授李敦厚認爲，作爲醫療及科學相關的依據，中國應公布兩種分類的死亡人數，以便中國自身和其他國家都能研究受益。

另據美國之音報導，中國解封以來，感染人數驟增，停屍間還堆滿屍體，就連北京郊區的火葬場也都大排長龍。但根據中國官方本周發布的疫情通報，解封以來僅七人染疫死亡，與殯儀館上千具遺體等待火化的情況形成極大反差，引發網民連聲質疑。台灣衛生專家涂醒哲表示，中國排除基礎病的死亡率恐比國際標準嚴重低估，少則七成五、多則九成以上。

北京 車禍 英國

上一則

1滴水發6次電 白鶴灘水電站投產

下一則

「陽潮」+「寒潮」 血庫告急、血氧儀遭瘋搶

延伸閱讀

中國大批工人染病請假 工廠嚴重人手短缺、快遞沒人送

中國大批工人染病請假 工廠嚴重人手短缺、快遞沒人送
環時前總編輯胡錫進染疫6天：高燒低燒、情況不是太好

環時前總編輯胡錫進染疫6天：高燒低燒、情況不是太好
黃子韜自曝確診 高燒痛到想哭 直問：還能好嗎？　

黃子韜自曝確診 高燒痛到想哭 直問：還能好嗎？　
40歲京劇名伶儲蘭蘭、67歲清華教授吳冠英 傳染疫亡

40歲京劇名伶儲蘭蘭、67歲清華教授吳冠英 傳染疫亡

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
中國鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）

中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

2022-12-20 14:10

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知