「陽潮」+「寒潮」 血庫告急、血氧儀遭瘋搶

中國多地均呼籲市民積極參與捐血。(取材自第一財經日報)

中國新冠疫情 持續，近日，繼N95口罩、布洛芬、抗原檢測 試劑之後，血氧儀也在熱銷，有電商平台近7天成交額暴增61倍。在淘寶、京東等平台上，魚躍醫療、康泰醫學 等品牌的家用指夾式血氧儀，均顯示沒有現貨。另外，受「陽潮」和「寒潮」雙重影響，中國多地血庫告急，官方放寬染疫者捐血。

綜合第一財經和紅星新聞報導，新冠疫情持續，受「陽潮」和「寒潮」雙重影響，中國的捐血人數大幅減少，多地血庫告急，危及搶救工作。廣州、江蘇及山東多地血液中心均呼籲符合捐血條件的市民積極參與捐血。對此，中國有關當局日前修改指引，放寬非重症的核酸陽性者七天後即可捐血。

廣東廣州、深圳、河南開封、江蘇、雲南昆明、陜西寶雞、吉林長春、浙江嘉興、河北邯鄲等多地衛健委或血液中心近期發布了捐血倡議書，放寬感染新冠者（重型和危重型除外），最後一次核酸檢測或抗原檢測陽性結果七天後可以捐血；重型或危重型感染者，康復六個月後可以捐血。

另據時間財經報導，魚躍醫療客服稱，目前血氧儀是預售15天發貨。康泰醫學客服稱：「因近期下單人數較多，每天都有幾萬單包裹等單發貨，咱們現在無法承諾發貨時間。」並稱，大部分的客服、倉庫員工，快遞員也生病了，發貨量受限，人力短缺，請諒解。

根據京東健康21日提供的數據顯示，近一周（12.14-12.20），血氧儀品類的成交額同比增長61倍。

一位醫療從業人員表示，對於普通家庭而言，血氧儀和測血壓的儀器類似，能起到一個檢測血氧飽和度的情況，方便指導是否就醫，通常家裡有老人的會備一個。

對於目前家用血氧儀缺貨的情況，該人員稱，「血氧儀只有檢測功能，不具備治療效果，不是很建議要囤貨。」