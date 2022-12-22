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中國疫情擴大爆缺工潮 多地停工出現「史上最長假期」

中國新聞組／北京22日電
特斯拉上海廠傳出多數員工染疫請病假，影響產能。(路透)
特斯拉上海廠傳出多數員工染疫請病假，影響產能。(路透)

隨著疫情迅速發展，中國越來越多工廠因工人大規模染疫缺勤，造成人力嚴重短缺，廣東、浙江、山東等地六成企業或將停工放假止損，甚至連證券市場也遭受衝擊，成交量多日下滑並創下今年成交新低。12月底，廣東、浙江、山東等地六成企業或將停工放假，將出現「史上最長假期」，有企業坦言「停機，只為來年更好地活下去」。

華爾街日報報導引述一位外資企業管理層說法稱，有東莞的廠商表示，多達85%的工人因感染而缺勤；特斯拉上海廠某位工人則表示，某部門約有20名員工請了病假，等同整個團隊的五分之一；長春大眾汽車廠一名工作人員則指出，自17日以來一直在實行單班制，而不是兩班制。

上海美國商會會長鄭藝指出，政府的指導非常少，企業不得不想辦法解決一些基本問題，為員工提供健康防疫裝備，不過這些物資正在耗盡；中國歐盟商會主席伍德克則表示，防疫政策的大轉彎打擊了對中國防疫應對舉措的信心，但他強調，相較於之前持續的封控，突然重新開放是一條更好的路。

依據各地公告，由於此次疫情感染迅速，在拚經濟復甦及提高群體免疫考量下，北京、重慶、浙江、安徽蕪湖、貴州貴陽等地陸續倡導無症狀或輕症者，仍可「根據身體狀況和崗位需要正常上班」。

早前企業對染疫者避之唯恐不及，甚至出現「不要陽過」的招聘要求。但現今面臨缺工危機，北京、石家莊、甘肅蘭州多家企業出現「陽過優先」、「陰的別來」的招聘廣告，工作人員直言，公司很多員工都陽了，「如果沒陽過，到時候上班得陽了還得請假」。

路透指出，零售和金融服務企業目前同樣受到人手短缺的嚴重打擊。加中貿易理事會中國區董事總經理范諾亞說，由於員工染疫無法上班，許多大型零售商無法營業。

疫情蔓延還連帶影響到金融市場的交易活力。數據顯示，滬深兩市21日成交額人民幣5747億元(約823億美元)，已是連續第八個交易日下降，不僅創下年內新低，也創下至少是2010年以來最長日成交額連續萎縮的紀錄。

期貨日報報導，廣東、浙江、山東等地60%企業本月底或將停工放假止損。目前滌綸長絲、紡織織造等市場也正在面臨「史上最長假期」，不少工廠早在11月下旬就開始放假。

華瑞信息高級分析師王偉飛指出，由於訂單稀少，效益不佳，庫存高企，再疊加疫情影響，從10月下旬開始，就有部分下游企業陸續主動或者被動減停產放假，所以今年11月和12月的加彈、織機月均開工負荷都低於往年同期。

廣東、浙江、山東等地企業傳出因人力緊缺而提前放假、停產。圖為山東省青島市即墨區紡...
廣東、浙江、山東等地企業傳出因人力緊缺而提前放假、停產。圖為山東省青島市即墨區紡織服裝企業日前為了外貿訂單加班生產的畫面。(新華社)

疫情 防疫 北京

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