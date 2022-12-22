中國疫情擴大爆缺工潮 多地停工出現「史上最長假期」

特斯拉上海廠傳出多數員工染疫請病假，影響產能。(路透)

隨著疫情 迅速發展，中國越來越多工廠因工人大規模染疫缺勤，造成人力嚴重短缺，廣東、浙江、山東等地六成企業或將停工放假止損，甚至連證券市場也遭受衝擊，成交量多日下滑並創下今年成交新低。12月底，廣東、浙江、山東等地六成企業或將停工放假，將出現「史上最長假期」，有企業坦言「停機，只為來年更好地活下去」。

華爾街日報報導引述一位外資企業管理層說法稱，有東莞的廠商表示，多達85%的工人因感染而缺勤；特斯拉上海廠某位工人則表示，某部門約有20名員工請了病假，等同整個團隊的五分之一；長春大眾汽車廠一名工作人員則指出，自17日以來一直在實行單班制，而不是兩班制。

上海美國商會會長鄭藝指出，政府的指導非常少，企業不得不想辦法解決一些基本問題，為員工提供健康防疫 裝備，不過這些物資正在耗盡；中國歐盟商會主席伍德克則表示，防疫政策的大轉彎打擊了對中國防疫應對舉措的信心，但他強調，相較於之前持續的封控，突然重新開放是一條更好的路。

依據各地公告，由於此次疫情感染迅速，在拚經濟復甦及提高群體免疫考量下，北京 、重慶、浙江、安徽蕪湖、貴州貴陽等地陸續倡導無症狀或輕症者，仍可「根據身體狀況和崗位需要正常上班」。

早前企業對染疫者避之唯恐不及，甚至出現「不要陽過」的招聘要求。但現今面臨缺工危機，北京、石家莊、甘肅蘭州多家企業出現「陽過優先」、「陰的別來」的招聘廣告，工作人員直言，公司很多員工都陽了，「如果沒陽過，到時候上班得陽了還得請假」。

路透指出，零售和金融服務企業目前同樣受到人手短缺的嚴重打擊。加中貿易理事會中國區董事總經理范諾亞說，由於員工染疫無法上班，許多大型零售商無法營業。

疫情蔓延還連帶影響到金融市場的交易活力。數據顯示，滬深兩市21日成交額人民幣5747億元(約823億美元)，已是連續第八個交易日下降，不僅創下年內新低，也創下至少是2010年以來最長日成交額連續萎縮的紀錄。

期貨日報報導，廣東、浙江、山東等地60%企業本月底或將停工放假止損。目前滌綸長絲、紡織織造等市場也正在面臨「史上最長假期」，不少工廠早在11月下旬就開始放假。