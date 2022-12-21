被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

路透報導，田納西州 孟菲斯動物園 當地時間12月21日宣布，將把旅美大熊貓丫丫和樂樂歸還中國，結束20年的租借期。中國網友稱，兩隻備受「折磨」的大熊貓終於可以返回中國了。

位於孟菲斯動物園的大熊貓「丫丫」和「樂樂」的生活情況一直備受關注，有保護動物組織批評孟菲斯動物園對「丫丫」和「樂樂」提供的照顧不足，讓牠們的健康狀況出現惡化，網友形容「丫丫」瘦骨嶙峋，形同「乾屍」。中國網友先前還發起「救回」兩隻大熊貓的連署活動。

根據大熊貓租借協議，「丫丫」和「樂樂」的合約於2023年才到期。2003年4月，丫丫和雄性大熊貓樂樂一同前往田納西州孟菲斯動物園，開始10年的旅居生活。2013年合約到期，再次續約10年。

網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫十分消瘦，疑生活環境不佳。（取材自百度）

孟菲斯動物園發言人表示，將大熊貓送回中國的決定與動物保護者的壓力無關。該發言人表示，樂樂和丫丫分別是24歲和22歲，比野外大熊貓的預期壽命長了將近10年。

中國多家自媒體報導，前段時間，美國網友拍攝了一段關於「丫丫」生活現狀的視頻，只見在短短的50多秒時間裡，丫丫竟然在籠子裡跪地不起，不停地磕頭，筆者數了一下足足有29個頭。

透過視頻與照片還發現，「丫丫」瘦得令人驚訝，且精神萎靡，籠子非常髒，而且也沒有新鮮的竹子吃，生活環境越來越差，更奇怪的是，丫丫和樂樂都不同程度地出現了刻板行為，在髒亂的展廳裡晃著腦袋來回不停地走，看起來好像很焦慮。特別是丫丫的異常行為非常明顯。網友擔心牠們出現精神和健康方面的問題。希望有關部門能夠早日接丫丫回國，不要再讓美國人繼續折磨牠們。

美方解釋，兩隻熊貓這麼消瘦的原因是因為牠們已經進入了老年時期，長相和精氣神上都與之前相差大不足為奇。經過醫學檢查，丫丫只是感染了皮膚病而已，並沒有其他大問題。

位於田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫十分消瘦。（取材自百度）

不過網友鍥而不捨的考證指，其他動物園的老年大熊貓並不是這樣，例如旅日大熊貓「永明」，年齡比丫丫大8歲，但「永明」不僅吃得白白胖胖的，而且毫無異常行為，身體狀況非常良好。

還有今年7月在香港海洋公園去世的大熊貓「安安」，它是全球最長壽的圈養大熊貓，去世的時候35歲，除了在生命後期因為健康原因，導致進食量、活動量大幅下降之外，牠一直是保持著聰敏、調皮的性子，從未出現任何的刻板行為。

美國原本有四座動物園展示大熊貓，2019年5月，位於加州 聖地牙哥動物園的「白雲」與其子「小禮物」合約到期，當時有消息稱動物園本來有意與中方續約，卻遭到拒絕，兩隻大熊貓返回四川大熊貓保護研究中心都江堰基地。如今孟菲斯動物園再送回「丫丫」、「樂樂」，美國只剩華盛頓與亞特蘭大兩座動物園還有大熊貓展示。