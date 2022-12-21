中國疫情嚴重 多地企業缺工放假 出現史上最長假期

中國大批工人染疫缺工嚴重，不少企業開始放假，將出現史上最長假期。圖為山東省青島市一汽大眾的工廠。（新華社）

中國防疫政策放寬後，大批工人染病請假造成勞動力短缺，定單變少，大批工廠因此提早放春節假期。中媒稱，12月底，廣東、浙江、山東等地六成企業或將停工放假，將出現「史上最長假期」。

期貨日報報導，紡織、印染、化工等行業提前放假成了普遍現象。上月起，部分企業便選擇及時止損。有業內人士表示，本月末，廣東、浙江、山東等地六成企業或將停工放假。

「中國綢都網」則稱，近日江蘇吳江地區一些中大型印染廠發出放假通知，與往年相比提前了一個月，假期長達60天。滌綸長絲、紡織織造等市場也面臨「史上最長假期」，大部分工廠上月下旬就開始放假，最晚本月底放假。

「企業為了『止損』，多採用減停產策略。停機，只為來年更好地活下去。」今年不管是下游加彈、織造廠，還是聚酯長絲工廠，開工負荷都明顯低於往年，聚酯長絲開工負荷不到一半，處於歷史低位。

華瑞信息高級分析師王偉飛認為，今年可能是行業的「最長假期」，工廠面臨定單稀少，效益不佳，庫存高企的窘境。儘管伴隨疫情 管控放開，定單適度回暖，但感染人數快速增加，下游工廠陸續有因工人到崗不足而降負的情況，本周開始下游總體開工負荷可能逐步下滑。

為減少勞動力短缺影響，浙江、重慶、安徽蕪湖、貴州貴陽等地已表示，無症狀甚至輕症者均可正常上班。北京 也提出返崗毋須核酸和抗原（快篩）檢測 。

另據路透報導，新冠疫情在中國大規模蔓延，對勞動力供應造成不利影響。零售和金融服務企業受到人手短缺的嚴重打擊，製造業緊隨其後。

車用晶片製造大廠瑞薩電子日前傳出北京工廠停產消息。瑞薩電子回應稱，由於部分員工感染，16日決定臨時停產，前日已經復產。

加中貿易理事會中國區董事總經理范諾亞說，由於員工染疫無法上班，中國許多大型零售商無法營業。一家大型汽車製造商的高管指出，在病例激增的情況下，無法留住擁有專業技能的工人、卡車司機感染導致貨物運輸受阻等，都會影響整個產業鏈。