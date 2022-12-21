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中國疫情擴大 德國願運數億劑BNT疫苗北京沒接受

中央社／柏林21日專電
中國疫情擴大，德國緊急運送BNT疫苗供僑民接種。（路透）
中國疫情擴大，德國緊急運送BNT疫苗供僑民接種。（路透）

中國疫情擴大，德國緊急運送BNT疫苗供僑民接種，德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）與中國國家主席習近平通話時表示可立即運數億劑疫苗協助抗疫，不過北京沒有接受。

「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天報導，最近德國與中國官方接觸時，一再鼓勵中國引進和在地生產德國生技公司BioNTech研發的BNT疫苗（中國稱復必泰），以提高民眾對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的免疫力。

史坦麥爾昨天與習近平通電話，時間長達60分鐘，兩人談話觸及中國當前嚴峻的疫情。

知情人士透露，史坦麥爾在電話中告訴習近平，德國可以馬上運送好幾億劑的BNT疫苗到中國，德國聯邦防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）也願意協助中國抗疫，不過北京至今沒有接受。

半個月前，中國突然放棄清零政策，疫情來勢洶洶擴大到全國各地。

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）今天證實，BNT疫苗正運往中國途中，中國官方已同意先讓德國公民接種，德國正努力將施打範圍擴大到其他在中國生活的外國人。

赫伯史揣特說，在中國境內的德國公民約2萬人，作為交換條件，在歐洲的中國公民也可接種中國的科興疫苗。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11月初訪問北京時，BioNTech執行長吳沙忻（Uğur Şahin）隨行出訪，當時蕭茲已向中國領袖大力推銷BNT疫苗的好處，鼓勵中方儘快批准疫苗上市。

德國 疫苗 BNT

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